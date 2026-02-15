旅行社導遊感冒吃藥打針都治不好疑肝炎 痙攣昏倒急診抽血才知染愛滋

聯合新聞網／ 永然文化出版
示意圖。圖／AI生成
示意圖。圖／AI生成

★案例

顯智與慧美結婚時，雙方未約定「夫妻財產制」，依法適用「法定財產制」，顯智是國內某旅行社的導遊，常年帶團至各地觀光旅遊，顯智一年到頭平均有七、八個月在泰國大街小巷「尋幽訪勝」，哪裡可吃香喝辣，他可是瞭若指掌。

在當地五光十色、肉慾橫流的誘惑下，也免不了心生淫念，狎妓褻玩一番，多年來號稱玩遍各大聞名的聲色場所。

近來慧美發現顯智的體重直線下降，食慾不振，目光潰濁，體力也較以往羸弱，無端傷風感冒，吃藥打針也治不好，起初以為是肝炎、犯沖，但遍尋偏方皆未見痊癒，反而每下愈況，沉痾不起。

一日，突然痙攣昏倒，送往醫院急診，經抽血化驗之後，診斷證明顯智感染了愛滋病，且已生病變。

得知顯智染病原委後，慧美除了對這位在她心目中的好老公徹底幻滅之外，為避免子女與本身受到傳染，乃以顯智「有不治之惡疾」為由，要求協議離婚，兩人合意簽字，一子一女均歸慧美監護，顯智每月給付每位子女各新台幣三萬元以為扶養費用。

離婚協議書

立離婚協議書人：徐顯智（民國○○年○○月○○日生，以下簡稱男方）、盧慧美（民國○○年○○月○○日生，以下簡稱女方），茲雙方不合，自思難以白頭偕老，協議離婚，特訂立離婚條件如下，以資共同信守：

一、自本離婚協議書簽立後，雙方婚姻關係終止，日後男婚女嫁，各不相干。

二、雙方婚姻關係存續中所育之一子一女，於協議離婚後，徐正杰、徐玲玲之扶養監護權利均由女方行使，但男方保有隨時前往探視之權利。

三、男方自簽立本離婚協議書之日起，每月給付女方及其子女扶養費每位各新台幣參萬元，至子女成年時為止。

四、雙方之債權債務關係應自行清理，與他方無涉，雙方均不得對他方為任何主張或請求。

五、乙方拋棄對甲方之配偶剩餘財產差額分配請求權。

六、雙方應協同至戶政事務所辦理離婚登記及戶籍遷出等有關手續，各不得藉故刁難不辦。

七、以上條件係雙方基於自由意識，充分了解後所簽署，日後各不得異議或反悔。

八、本協議書一式五份，由男、女雙方、見證人、戶政機關各一份為憑。

（本文摘自《愛有約束，法有規範》詳細內容請見紙本全文)

