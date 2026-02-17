他赴深圳投資製鞋廠還想置產卻迷上女員工 正宮親至大陸與先生談判

★案例

劉開與張萍兩人結婚時，未約定「夫妻財產制」。結褵已數年，生活雖平淡，倒也無啥大波浪，彼此相敬如賓。

後來劉開前往中國大陸廣東深圳投資製鞋廠，夫妻倆原有至大陸購屋置產的打算，但因張萍無法適應當地的生活習慣而作罷。

本文摘自《愛有約束，法有規範》 劉開「獨在異鄉為異客，每逢佳節倍思親」，卻因業務繁忙而不能抽身，在工廠女員工王鳳頻送秋波下，難免心猿意馬，心生慾念，意志稍不堅定，遂與王鳳互通款曲，暗渡陳倉。

事後經張萍查覺，翻了醋醰子，親至大陸與劉開談判，雙方劍拔弩張，一謂罔顧多年夫妻之情，竟在外拈花惹草；一謂僅逢場作戲，為何不信任親夫。

氣極之下，張萍要劉開束裝返台，否則離婚；劉開又怎捨得將辛苦經營剛有起色的事業付諸東流……。

離婚協議書

立契約書人：劉開（以下簡稱甲方）、張萍（以下簡稱乙方），雙方協議離婚，同意條件如下：

一、有關子女監護權：

雙方同意長子劉謙歸屬甲方，長女劉筑歸屬乙方，次子劉侃於小學畢業前歸屬乙方，小學畢業後之監護權待雙方協議後另行決定。

雙方同意就三位子女未來教育費用，由甲方負責三分之二，乙方負責三分之一。

子女未來去處，雙方互有通知對方之義務。

就三位子女，雙方互有探視權，該子女之監護人不得異議。

二、有關財產分配：

甲方同意於民國（以下同）○○年○○月○○日前將門牌號碼：台北市○○路○○段○○巷○○號○○樓房地之產權過戶予乙方，並負責清償該房地產權之所有銀行貸款。

就前項之房地，甲方自○○年○○月○○日起得無償使用半年，乙方在此期間不得將上開房地轉讓或出售予他人。

三、甲方同意於○○年○○月○○日前給付新台幣伍佰萬元整予乙方。

四、乙方拋棄對甲方之配偶剩餘財產差額分配請求權。

五、雙方同意待本協議書第二條第一項及第三條辦理完畢後，於○○年○○月○○日前辦理離婚登記。

六、本契約一式五份，甲、乙雙方及見證人各執一份外，另一份交予戶政機關。

