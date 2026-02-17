他赴深圳投資製鞋廠還想置產卻迷上女員工 正宮親至大陸與先生談判
★案例
劉開與張萍兩人結婚時，未約定「夫妻財產制」。結褵已數年，生活雖平淡，倒也無啥大波浪，彼此相敬如賓。
後來劉開前往中國大陸廣東深圳投資製鞋廠，夫妻倆原有至大陸購屋置產的打算，但因張萍無法適應當地的生活習慣而作罷。
劉開「獨在異鄉為異客，每逢佳節倍思親」，卻因業務繁忙而不能抽身，在工廠女員工王鳳頻送秋波下，難免心猿意馬，心生慾念，意志稍不堅定，遂與王鳳互通款曲，暗渡陳倉。
事後經張萍查覺，翻了醋醰子，親至大陸與劉開談判，雙方劍拔弩張，一謂罔顧多年夫妻之情，竟在外拈花惹草；一謂僅逢場作戲，為何不信任親夫。
氣極之下，張萍要劉開束裝返台，否則離婚；劉開又怎捨得將辛苦經營剛有起色的事業付諸東流……。
離婚協議書
立契約書人：劉開（以下簡稱甲方）、張萍（以下簡稱乙方），雙方協議離婚，同意條件如下：
一、有關子女監護權：
雙方同意長子劉謙歸屬甲方，長女劉筑歸屬乙方，次子劉侃於小學畢業前歸屬乙方，小學畢業後之監護權待雙方協議後另行決定。
雙方同意就三位子女未來教育費用，由甲方負責三分之二，乙方負責三分之一。
子女未來去處，雙方互有通知對方之義務。
就三位子女，雙方互有探視權，該子女之監護人不得異議。
二、有關財產分配：
甲方同意於民國（以下同）○○年○○月○○日前將門牌號碼：台北市○○路○○段○○巷○○號○○樓房地之產權過戶予乙方，並負責清償該房地產權之所有銀行貸款。
就前項之房地，甲方自○○年○○月○○日起得無償使用半年，乙方在此期間不得將上開房地轉讓或出售予他人。
三、甲方同意於○○年○○月○○日前給付新台幣伍佰萬元整予乙方。
四、乙方拋棄對甲方之配偶剩餘財產差額分配請求權。
五、雙方同意待本協議書第二條第一項及第三條辦理完畢後，於○○年○○月○○日前辦理離婚登記。
六、本契約一式五份，甲、乙雙方及見證人各執一份外，另一份交予戶政機關。
（本文摘自《愛有約束，法有規範》詳細內容請見紙本全文)
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。