夫妻胼手胝足創業共苦卻無法同甘 企業闆娘假個人名義搞地下投資、支票跳票

★案例

立彥與欣容婚後兩人胼手胝足，標會、借款草創了一家小規模的公司，然而，就在其從零到有，公司經營漸入佳境、財務狀況日趨穩定之際，兩人婚姻也亮起警訊。

導火線源於兩人在經營理念上的迥異。立彥守成而欣容過於投機，欣容經常假個人名義進行地下投資、參加老鼠會，屢被跳票、倒會後，仍甘冒風險，且常以老闆娘之姿開除公司員工，此種情形看在保守拘謹的立彥眼裡，實在是膽戰心驚、心亂如麻。

兩人多次起爭執，鬧得不可開交，最後乾脆分居，眼不見為淨。欣容也負氣不再去公司上班，外出度假。

本文摘自《愛有約束，法有規範》
然欣容總攬公司財務大權，整個公司會計事務頓時停擺，以欣容為名之支票亦遭跳票，立彥多次聯絡不著，氣憤之下，乃要求欣容立刻返回公司辦理移交，否則若有損失，將訴諸法律途徑。

最後雙方各聘律師辦理離婚，二女由立彥監護，公司負責人由立彥擔任，日後債款全由他負擔，同時將內湖的房子無條件移轉登記為欣容所有。

離婚協議書

立離婚協議書人：駱立彥（以下簡稱甲方）、范欣容（以下簡稱乙方），雙方因個性不合，協議離婚，協議條件如下，俾供遵守：

一、男、女雙方協議離婚，日後男婚女嫁彼此尊重，各不相干。

二、甲、乙雙方於婚姻關係中所生之二女駱芳、駱芬同意由甲方監護；乙方有探視之權，每個月並可與子女同住一次，甲方必須無條件配合。

三、以乙方名義為公司負責人之○○實業有限公司（以下簡稱○○公司），自本協議生效時起，雙方同意變更公司負責人為甲方名義，日後○○公司之營業及債權債務關係均與乙方無涉，且本協議書簽訂前○○公司所成立之債務及乙方對外之借款、會錢，包括以乙方名義所簽發之支票債務，均由甲方負責處理清償。

四、前項所簽發之支票如有遭退票情形，甲方除負責清償其票款債務外，並同意將其所有坐落○○市○○街○○巷○○號○○樓房屋及其基地無條件移轉登記予乙方，作為賠償乙方因其退票所蒙受之信用損失。

五、本離婚協議書於甲、乙雙方及見證人簽署並至戶政機關辦妥離婚登記後生效。

六、本離婚協議書一式五份，由甲、乙雙方及見證人各執一份為憑。

（本文摘自《愛有約束，法有規範》詳細內容請見紙本全文)

