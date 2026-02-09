元配自美國返台突襲檢查…抓到先生和秘書裸體在主臥室亂搞 求償3千萬教育金

★案例

武雄與美華結婚七年後決定舉家移民美國，但因為台灣母公司業務繁重，於是美華與女兒小娟先行赴美定居，武雄則隻身留在台北，每隔一個月前往美國與家人相聚。

起初半年，武雄不但定期來往兩地，且興高采烈樂作空中飛人，但最近幾個月，美華感覺武雄不僅往返時間不定，藉詞推拖，並且鬱鬱寡歡，總是倉促來回，若有所思，態度漸趨冷淡，數度以越洋電話聯繫，也行蹤未卜，她懷疑老公患了七年之癢，在台灣暗地裡金屋藏嬌，於是決定返台突襲檢查。

本文摘自《愛有約束，法有規範》 詎料抵家之後，竟發現武雄與其秘書衣不蔽體，在她與武雄睡了七年的床上行雲雨之歡，當場捉姦成雙。

追問之下，方知兩人已背著她同居數月，美華在萬念俱灰下，向法院控告兩人通姦，訴請離婚，同時為了不使小娟與姦夫淫婦生活造成壞影響，乃聲明擁有對小娟的監護權，並提出新台幣（下同）三千萬元教育金與每月三萬元扶養費的要求。

離婚協議書

立協議書人：胡武雄（以下簡稱甲方）、黃美華（以下簡稱乙方），茲協議離婚，並就下列事項為約定：

一、甲、乙雙方合意應於簽訂本協議書之同時交付乙方票據兩張，於上開兩張票據均兌現時，乙方應將與甲方所共有坐落美國之不動產所有權之應有部分二分之一移轉登記予甲方；反之，倘甲方所開二張票據有任何一張未遵期兌現，甲方除應負票據上之責任外，應無條件配合乙方將不動產所有權應有部分二分之一移轉登記予乙方。

二、甲、乙雙方合意離婚，並於本協議書簽訂後立即至戶政機關辦妥離婚登記。

三、甲、乙雙方合意離婚後，二人婚姻關係存續中所生之女兒胡小娟歸乙方監護，惟甲方有探視權，且甲方應於離婚之同時以甲方為要保人，胡小娟為受益人，投保教育金保險新台幣（以下同）三千萬元；並自民國○○年○○月○○日起至胡小娟成年止，於每月之一日給予乙方三萬元整，作為胡小娟之扶養費，而有關此款項，甲、乙雙方合意皆寄予乙方之姐黃美珍（地址：○○市○○區○○街○○巷○○號○○樓）代收執之。

四、甲、乙雙方合意於甲方履行上開二及三之為胡小娟投保教育金保險等條件後，乙方即應撤回對胡武雄、王玉珠之侵害配偶權之民事訴訟（案號：台灣○○地方法院民事庭○○○字第○○號）。

五、甲、乙雙方合意有關上開乙方控告甲方及王玉珠侵害配偶權一案之律師酬金○萬元整，由甲方負擔之。

