35歲人生分水嶺？她嘆無房無車沒百萬存款 網安慰：自己過好更重要

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻表示自己35歲前無憂無慮的生活，但因亂花錢存款不到100萬，如今已婚卻沒房、沒車。 示意圖／ingimage
一名女網友在Dcard以「原來過得好不好35歲才知道」發文，分享35歲前無憂無慮的生活，但因亂花錢存款不到100萬，沒房、沒車。結婚生子後成為全職主婦，原本計畫專心照顧小孩並存錢買房，但因娘家狀況下滑，弟弟負債累累，讓她感到無力幫忙，尤其面對親戚孩子已擁有房、車和穩定工作，更覺得自家落後。

看到每個親戚家庭的生活條件，都讓她感到自卑和焦慮。網友紛紛鼓勵「妳可以這樣定義35歲，那也可以定義40歲我過的很好，加油」、「妳35以前享受過這麼多物質生活，人家搞不好都是節儉存出來的」、「以前的選擇並不是失敗。年輕時多花錢、多旅遊、多體驗這本身不是浪費」、「看起來妳們家只是從『過的不錯』變成『過的普通』，我覺得沒有這麼嚴重」、「雖然不算有錢，但是也沒有妳自己想的那麼糟」。

也有其他人提醒「想想自己擁有什麼，有成家，要養小孩，存錢確實困難」、「把自己過好更重要，弟弟自己的負債應該自己承擔，不應該拖全家人下水」、「妳才35歲，還年輕啦，有的是時間努力」、「尋找賺錢的機會，『比較』可以讓妳很可憐也可以讓妳有動力」。

35歲後財務、購屋與育兒對策建議：

一、自動化強制儲蓄

為避免收入增加後生活水準隨之膨脹，建議每月設定自動轉帳，先將收入的3-5成扣作儲蓄或投資。長期可建立緊急預備金（6-12個月生活費）並透過ETF定期定額或高股息股票累積資產，同時精確記帳，避免生活支出無意增加。

二、調整購屋觀念

對於尚未具備充裕資金的家庭，先求「有屋住」再追求「理想屋」是務實選擇。可考慮周邊房價較低地區、延長房貸年限降低月付壓力，並善用政府青年安心成家貸款或低首付方案，搭配專款專用的頭期款規劃，逐步累積購屋資金。

三、善用育兒津貼與二手資源

育兒期間可透過親友轉贈、社團二手交易獲得嬰兒用品，減少支出。積極申請政府托育補助、育兒津貼，並預先規劃教育基金，透過專用帳戶定期定額投資，確保小孩教育與生活開銷穩健。另可拓展收入來源，包括發展副業（寵物或健康產業）、建立被動收入（ETF投資）、持續提升職業技能，為家庭財務提供更多保障。

儲蓄 理財 ETF
