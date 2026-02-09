老夫少妻相差40歲他有感體力變差…不動產汽車都贈與 僅留3孩扶養

★案例

老張與菊英是典型「一樹梨花壓海棠」老夫少妻的結合，年齡相差四十歲之譜，幾年前因菊英父親經商失敗，負債千萬，老張慷慨解囊相助，為表敬謝，菊英父親乃將女兒許配給他。

婚後兩人婚姻幸福，雙方結婚時未約定「夫妻財產制」，依法適用「法定財產制」；老張也一直以愛妻兼女兒的心情對待菊英，並生下三個胖小娃。

本文摘自《愛有約束，法有規範》 但時光催人老，所謂「夕陽無限好，只是近黃昏」，眼看自己已六十好幾、兩鬢飛霜，菊英卻值花樣年華，正是黃金時期。體力漸羸弱的老張，心中愁緒萬端。

一來，床笫失調，難行周公之禮；二來菊英年輕貌美，任此玫瑰兀自凋零，愛妻心切的老張情何以堪；況且老來得子之樂，勝過魚水之歡千萬。

幾年來，菊英對他也百依百順，毫無怨懟，是以不願自己這具臭皮囊成了她的累贅，為了菊英美好的將來，他決定讓菊英開拓自己的天空。他把婚姻延續中登記於菊英名下的不動產、汽車等一併贈與她，三個孩子則由他監護扶養。

離婚協議書

立協議書人：張家齊（以下簡稱甲方）、謝菊英（以下簡稱乙方），茲協議離婚，條款如下：

一、甲、乙雙方合意離婚，日後男婚女嫁各不相干。

二、甲、乙雙方所生之子女張曉夫、張曉姿、張曉世，均歸由甲方監護。

三、甲、乙雙方合意彼此名下之財產歸各名義人或持有人所有。

四、甲方願於立協議書後三日內給付乙方新台幣伍佰萬元，乙方放棄對甲方之配偶剩餘財產差額分配請求權。

五、乙方得於適當時機隨時探視子女，甲方不得妨害。

六、甲、乙雙方合意於本協議書訂定之同時，協同至戶政機關辦理離婚登記。

七、離婚協議於甲、乙雙方至戶政機關辦妥離婚登記時始生效力。

八、本協議書一式五份，由甲、乙雙方、二位見證人及戶政機關各執乙份為憑。

立協議書人：

甲 方：張家齊 （簽章）

身分證字號：○○○○

住 址：台北市○○區○○路○段○號

乙 方：謝菊英 （簽章）

身分證字號：○○○○

住 址：台北市○○區○○路○段○號

見 證 人：甲 （簽章）

身分證字號：○○○○

住 址：台北市○○路○○段○號○樓

見 證 人：乙 （簽章）

身分證字號：○○○○

住 址：台北市○○路○○段○號○樓

中華民國○○年○○月○○日

