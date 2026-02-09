男企業家結婚與女方談妥 向法院辦理「夫妻分別財產制登記」

一、企業家愈來愈重視夫妻財產制

筆者處理案件接觸不少企業家，男、女皆有；由於夫妻一旦結婚就涉及「夫妻財產制」的適用，我國現行夫妻財產制又有「法定財產制」及「約定財產制」之分；後者還可分「共同財產制」及「分別財產制」（註一）。

由於夫妻如未採用「約定財產制」，即應適用「法定財產制」；「法定財產制」涉及「配偶剩餘財產差額分配請求權」（《民法》第1030條之1）。

按「配偶剩餘財產差額分配請求權」，依《民法》第1030條之1第1項規定：法定財產制關係消滅時，夫或妻現存之婚後財產，扣除婚姻關係存續所負債務，如有剩餘，其雙方剩餘財產之差額，應平均分配，但下列財產不在此限：因繼承或其他無償取得的財產；慰撫金。

本文摘自《愛有約束，法有規範》 因為上述規定，導致一旦夫妻採用「法定財產制」，發生離婚或一方死亡而配偶尚生存時，即會發生「配偶之剩餘財產差額分配請求權」。基於此一原因，企業家因身懷鉅款，關於財產規劃不得不細心思量；所以，現在企業家有愈來愈重視夫妻財產制的趨勢。例如：日前有一位男企業家結婚，事先向律師請教，後來索性就與女方談妥，結婚後立即約定「分別財產制」，並向法院辦理「夫妻分別財產制登記」！

二、企業家有錢，竟招來配偶為錢而訴請離婚的厄運

如前所述，國內大多數夫妻適用「法定財產制」，沒想到努力工作的企業家累積數十億財產，郤招來已結褵數十年的配偶藉著訴請離婚，同時要求分配他名下一半的財產，其配偶主張的依據就是行使《民法》第1030條之1的「配偶剩餘財產差額分配請求權」。

這位企業家深覺其配偶既沒工作，在家不事家務，還有佣人侍侯，且揮霍無度，憑什麼請求呢？這時雙方就要進入訴訟攻防。該企業家一定會主張沒有平均分配的理由，更不該分配給其配偶，其主張則要求法院應適用《民法》第1030條之1第2項規定，即「……平均分配顯失公平者，法院得調整或免除其分配額」。

三、企業家死亡時，其配偶運用剩餘財產差額分配請求權的行使，節遺產稅

企業家打拚一輩子，累積不少財產，其繼承人繼承龐大遺產，為了少繳遺產稅，就會運用「扣除額」、「免稅額」……等，如配偶尚生存時，而繼承人間又和諧時，不免還運用「剩餘財產差額分配請求權」！所以在發生繼承時，為了遺產稅節稅規劃，想將「配偶剩餘財產差額分配請求權」發揮到最大效果，必須是夫妻採用「法定財產制」，且夫妻財產較多的一方先過世，才有空間（註二）。

關於配偶為繼承時，而欲行使「剩餘財產差額分配請求權」時，必須適用《遺產及贈與稅法》第17條之1的規定，即：「被繼承人之配偶」依《民法》第1030條之1規定主張「配偶剩餘財產差額分配請求權」者，「納稅義務人」得向「稽徵機關」申報自「遺產總額」中扣除。

就以多年前有台灣「經營之神」之稱的王永慶先生往生時，其遺有配偶王月蘭女士，也行使了「配偶剩餘財產差額分配請求權」。

納稅義務人運用此一規定而為遺產稅節稅時，尚須注意應於稽徵機關核發「稅款繳清證明書」或「免稅證明書」之日起「一年」內，給付「該請求權金額之財產」予「被繼承人之配偶」；倘若未依前述規定，給付被繼承人之配偶者，稽徵機關依《遺產及贈與稅法》第17條之1第2項之規定，應於前述期間屆滿之翌日起「五年」內，就未給付部分追繳「應納稅額」。

納稅義務人如一時無法於稽徵機關核發「稅款繳清證明書」或「免稅證明書」之日起「一年」內給付「該請求權金額之財產」予「被繼承人之配偶」時，係因「特殊原因」所致，應先報經主管稽徵機關核准延期。

如未按上述方式處理延期，又未給付，則稽徵機關將依《遺產及贈與稅法施行細則》第11條之1，除依法補徵「遺產稅」外，還會按郵政儲金一年期定期儲金固定利率加計利息。

四、結語

由以上說明，筆者要提醒企業家結婚時，一定要先思考是否採用「分別財產制」？因為採用「分別財產制」，則夫妻間的婚後財產沒有「配偶剩餘財產差額分配請求權」的困擾。

又如果未採用分別財產制，而適用「法定財產制」時，對於《民法》第1030條之1～第1030條之4的相關規定，必須事先有所認識。至於繼承人如運用到「配偶剩餘財產差額分配請求權」，在做遺產稅節稅規劃時，一定要注意《遺產及贈與稅法》及施行細則中的相關規定，俾免滋生被追稅的困擾！

註一：

夫妻之財產及所得，除「特有財產」外，合併為「共同財產」，屬於夫妻公同共有；夫妻得以「契約」訂定僅以「勞力所得」為限為共同財產（《民法》第1031條、第1041條）。「分別財產」夫妻各保有其財產的所有權，各自管理、使用、收益及處分（《民法》第1044條 ）。

註二：

王人傑著：節稅規劃100問，頁158～159，1997年10月初版，旭屋文化，大衛營出版機構印行。

（本文摘自《愛有約束，法有規範》詳細內容請見紙本全文)