原配提「剩餘財產分配請求權」夫已贈與外遇對象的不動產也可算入婚後財產嗎？

★案例

阿旺與阿美二人結婚，採用「法定財產制」，結婚後七年，阿旺因外遇，阿美要求離婚。阿旺見阿美執意離婚，乃與之達成「協議離婚」，並至戶政事務所辦妥「離婚登記」。

隨後阿美向阿旺提出「剩餘財產分配請求權」；在計算「婚後財產」時，阿美提及離婚前一年阿旺送給外遇對象的不動產也要算入「夫的婚後財產」，此一主張是否於法有據？

本文摘自《愛有約束，法有規範》

★解析

我國夫妻財產制有「約定財產制」及「法定財產制」，夫妻雙方如未採用「約定財產制」（共同財產制、分別財產制）時，即應適用「法定財產制」。

夫妻如適用「法定財產制」，於「法定財產制關係消滅」（註一）時，夫妻間即涉及「剩餘財產差額之分配請求權」（《民法》第1030條之1第1項）。本案例中，阿美向阿旺所主張的即是「剩餘財產差額分配請求權」。

然「剩餘財產差額分配請求權」應如何計算？其應由夫或妻現存的「婚後財產」（註二），扣除婚姻關係存續所負債務後，如有剩餘，其雙方「剩餘財產的差額」，應平均分配；但因繼承或其他無償取得的財產及慰撫金，不在此限（《民法》第1030條之1第1項）。

不過還要注意「視為現存的婚後財產」，其乃指夫或妻為減少他方對於剩餘財產的分配，而於法定財產制關係消滅前「五年」內處分其「婚後財產」者，應將該財產追加計算，視為「應存的婚後財產」；但為履行道德上義務所為的相當贈與，則不在此限（《民法》第1030條之3第1項）。

因而，本案例中的阿旺於阿美離婚前一年，將房子贈與外遇女子，該不動產是婚後購買登記於阿旺名下，自屬「婚後財產」，雖已於離婚前一年贈與外遇女子，然依前述《民法》第1030條之3第1項的規定，應「視為現存的婚後財產」。

所以阿美自可主張於計算「剩餘財產差額分配請求權」時，除應將目前阿旺名下的婚後財產計入外，也應將已過戶予外遇女子名下的房子即「視為現存的婚後財產」一併計入阿旺的「婚後財產」，再來計算其與阿美間之剩餘財產差額的分配請求權。

對於剩餘財產差額分配請求權，民眾除應有上述認識外，也應瞭解此一權利為「債權請求權」，行使此一權利應注意「消滅時效」的規定，即自請求權人知有「剩餘財產之差額」時起，「二年」間不行使而消滅；但自法定財產制關係消滅時起，逾「五年」者，亦同（《民法》第1030條之1第5項）。

註一：法定財產制關係消滅的情形，如：夫妻離婚、夫妻之一方死亡、夫妻改採「分別財產制」……等等。

註二：結婚後所取得的財產為「婚後財產」；如有財產不能證明為婚前或婚後財產，則推定為婚後財產（《民法》第1017條）。

