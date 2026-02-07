新興股債韌性新機齊發 廣納成長及收益雙題材
今年來新興市場攻勢凌厲，股債表現領先群雄，富蘭克林證券投顧分析，過去幾年來全球投資舞台幾乎為美元資產、已開發市場所主導，這股趨勢在2025年後開始明顯鬆動，包括資金正重新評估新興市場的經濟前景、政策韌性及資產配置需求等，進入2026年，迎來通膨降溫、主要央行政策立場轉趨穩定、美元弱勢等有利條件，新興勢力崛起，已是關鍵的布局版圖。
新興市場轉骨進行式 長線機會浮現
與過去「高風險、高波動」為主要標籤的情境不同，當前新興市場展現出較以往更為穩健的財政體質與政策，多數新興經濟體在新冠疫情之後即率先啟動升息循環以控制通膨壓力，進而使實質利率水準相對已開發市場具有優勢，即便現階段部分央行已開始進入降息階段，但整體貨幣政策仍可望維持相對緊縮，有助於支撐資產定價的穩定性。
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金（本基金之配息來源可能為本金）經理團隊分析，全球資本市場經歷數年動盪後，新興市場正逐步浮現結構性轉折機會，特別是歷經新冠疫情、央行大舉升息、川普關稅連番衝擊後，多個新興國家主動採取更嚴謹的財政和貨幣政策因應，經濟體質趨於強韌，相較二十年前已脫胎換骨。
當前美中角力驅動全球供應鏈重組，新興國家自身改革題材也令人驚艷，再看全球GDP規模組成或主要新興國家 GDP成長預估，都透露出驅動的成長動能主要來自新興市場與亞洲，加以部分國家公債殖利率普遍高於成熟國家，股債資產各擁成長性、收益力，具中長期行情可期。
投資新興市場正當時 從配置選項走向策略核心
新興市場幅員廣袤，需要更多研究資源為奧援，以富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金（本基金之配息來源可能為本金）來說，同時由新興市場股票、全球宏觀投資及多元資產三大團隊共同操盤，從諸多雜沓的訊息中精準釐清機會所在。
富蘭克林證券投顧認為，新興市場正從過去投資組合中的戰術性配置，逐步轉型為具備結構性角色的資產類別，對全球投資人而言，如何在高度分化的政經環境中，執行更具選擇性與風險管理意識的布局策略成為重中之重。
因此，面對新興市場迎來轉機，一次擁有扮演全球成長動能來源、基期較低與科技發展正盛三項利基，著眼其長期投資潛力，建議優先從兼備股票及債券雙資產的新興市場平衡型基金切入，不只擁有收益和成長雙機會，還有機會進一步創造美元弱勢下的匯兌來源。
此外身處全球成長放緩、地緣政治風險常態化的年代，單一市場的優勢往往難以長期維持，從宏觀成長、政策韌性到全球資金再平衡的趨勢來看，新興市場重返世界投資舞台的轉變，才剛揭幕。
<本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效><本文不代表對任一個股的買賣建議><投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的><投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。>
新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。非投資級債券基金警語：由於非投資級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以非投資級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。
基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，部分基金進行配息前未先扣除應負擔之費用，由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站查閱。本基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外，由於本基金有投資部份的新興國家債券，而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低，所以承受的信用風險也相對較高，尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時，均可能影響其償債能力與債券信用品質。新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。本(境外)基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 主管機關核准之營業執照字號：114金管投顧新字第018號 台北市忠孝東路四段87號8樓 電話：﹝02﹞2781-0088 傳真：﹝02﹞2781-7788
◎本公司從事廣告及營業活動行為皆遵循中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範」之規範，提醒新聞稿內容若再編製，應以本公司所公開資料為主，不得為誇大不實之報導。
