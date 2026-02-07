新興股債韌性新機齊發 廣納成長及收益雙題材

今年來新興市場攻勢凌厲，股債表現領先群雄，富蘭克林證券投顧分析，過去幾年來全球投資舞台幾乎為美元資產、已開發市場所主導，這股趨勢在2025年後開始明顯鬆動，包括資金正重新評估新興市場的經濟前景、政策韌性及資產配置需求等，進入2026年，迎來通膨降溫、主要央行政策立場轉趨穩定、美元弱勢等有利條件，新興勢力崛起，已是關鍵的布局版圖。

新興市場轉骨進行式 長線機會浮現

與過去「高風險、高波動」為主要標籤的情境不同，當前新興市場展現出較以往更為穩健的財政體質與政策，多數新興經濟體在新冠疫情之後即率先啟動升息循環以控制通膨壓力，進而使實質利率水準相對已開發市場具有優勢，即便現階段部分央行已開始進入降息階段，但整體貨幣政策仍可望維持相對緊縮，有助於支撐資產定價的穩定性。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金（本基金之配息來源可能為本金）經理團隊分析，全球資本市場經歷數年動盪後，新興市場正逐步浮現結構性轉折機會，特別是歷經新冠疫情、央行大舉升息、川普關稅連番衝擊後，多個新興國家主動採取更嚴謹的財政和貨幣政策因應，經濟體質趨於強韌，相較二十年前已脫胎換骨。

當前美中角力驅動全球供應鏈重組，新興國家自身改革題材也令人驚艷，再看全球GDP規模組成或主要新興國家 GDP成長預估，都透露出驅動的成長動能主要來自新興市場與亞洲，加以部分國家公債殖利率普遍高於成熟國家，股債資產各擁成長性、收益力，具中長期行情可期。

投資新興市場正當時 從配置選項走向策略核心

新興市場幅員廣袤，需要更多研究資源為奧援，以富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金（本基金之配息來源可能為本金）來說，同時由新興市場股票、全球宏觀投資及多元資產三大團隊共同操盤，從諸多雜沓的訊息中精準釐清機會所在。

富蘭克林證券投顧認為，新興市場正從過去投資組合中的戰術性配置，逐步轉型為具備結構性角色的資產類別，對全球投資人而言，如何在高度分化的政經環境中，執行更具選擇性與風險管理意識的布局策略成為重中之重。

因此，面對新興市場迎來轉機，一次擁有扮演全球成長動能來源、基期較低與科技發展正盛三項利基，著眼其長期投資潛力，建議優先從兼備股票及債券雙資產的新興市場平衡型基金切入，不只擁有收益和成長雙機會，還有機會進一步創造美元弱勢下的匯兌來源。

此外身處全球成長放緩、地緣政治風險常態化的年代，單一市場的優勢往往難以長期維持，從宏觀成長、政策韌性到全球資金再平衡的趨勢來看，新興市場重返世界投資舞台的轉變，才剛揭幕。