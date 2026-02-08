他任職貿易公司晉升快擁大好前程…已論及婚嫁女友卻被父親性侵 母親也崩潰

★案例

小美原本和先生阿國的感情就不好，再加上兩人已分居七、八年，於是把全部的希望都放在兒子身上。兒子大學畢業後，很順利地進入一家貿易公司上班，由於兒子的努力，受到公司主管的讚賞，晉升很快。

另一方面，兒子也有要好的女朋友，兩人已論及婚嫁。沒想到，前幾年失了人性的阿國竟然強暴兒子的女朋友，使得原本充滿抱負的兒子，因受不了自己的父親做了這種無恥的行為而離家不知去向，阿國也因此被控告「妨害性自主罪」（註）判刑確定。

本文摘自《愛有約束，法有規範》 現在阿國又和另一名女子發生關係，小美實在無法忍受阿國的惡劣行徑，便向他提出離婚的要求，但是阿國不願意，小美該怎麼辦？

★解析

依我國《民法》有關離婚之規定，可分為「兩願離婚」與「判決離婚」二者，所謂兩願離婚，乃夫妻以消滅婚姻關係為目的之契約。

其要件除須有當事人之合意，且須依《民法》第1050條規定：「兩願離婚，應以書面為之，有二人以上證人之簽名並應向戶政機關為離婚之登記」，始發生消滅婚姻之效力。

而所謂「判決離婚」，係指夫或妻本於法律所定之原因（參見《民法》第1052條）請求離婚，而法院認為有理由時，以判決解除婚姻之謂。

我國《民法》就判決離婚之原因，係依《民法》第1052條之規定：Ⅰ.夫妻之一方，有下列情形之一者，他方得向法院請求離婚：一、重婚。二、與配偶以外之人合意性交。三、夫妻之一方對他方為不堪同居之虐待。

四、夫妻之一方對他方之直系親屬為虐待，或夫妻一方之直系親屬對他方為虐待，致不堪為共同生活。五、夫妻之一方以惡意遺棄他方在繼續狀態中。六、夫妻之一方意圖殺害他方。七、有不治之惡疾。八、有重大不治之精神病。九、生死不明已逾三年。十、因故意犯罪，經判處有期徒刑逾六個月確定。

Ⅱ.有前項以外之重大事由，難以維持婚姻者，夫妻之一方得請求離婚。但其事由應由夫妻之一方負責者，僅他方得請求離婚。」換言之，夫妻之一方必須有該當《民法》第1052條第1項規定所列舉十款原因之一時，或雖不備同條第1項所列各款之要件，但按其事由之情節，在客觀上確實難以維持婚姻者，可以依據《民法》第1052條第2項向法院請求離婚。

據案例所述，當事人小美與夫阿國分居七、八年，而阿國於前年又因強暴兒子的女朋友，被告「妨害性自主罪」（參見《刑法》第221條），現與另一女子在一起並發生關係等情，可分為：

倘阿國棄家出走，置小美之生活於不顧，而有拒絕同居之主觀要件，自將構成同居義務及扶養義務之違反，則小美即可以阿國惡意遺棄為理由，向法院提出判決離婚之請求。

（本文摘自《愛有約束，法有規範》詳細內容請見紙本全文)