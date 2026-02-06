聽新聞
狂罵主管討人厭…還以為是「安全抱怨」！菲女狼：別低估隨口而出的風險
職場裡的關係 未必如你所見
別低估隨口而出的風險
因為組織改組，辦公室的座位被整個打亂。艾倫與小美原本在同一層、是每天抬頭就會聊天的同事，現在被分到不同樓層，一轉眼，好像很久沒好好說過話了。
昨天艾倫中午外出吃飯，剛好遇到小美...久違碰面，難免寒暄幾句，問問彼此最近過得怎麼樣。
聊著聊著，話鋒忽然一轉。小美提到那位上任不到一年的數發部主管。
「他真的很討人厭，專橫又愛記仇，已經有幾個老同事因為他離職了。」
接著，她開始一口氣說了很多。這位主管怎麼樣、做過哪些事、讓人多不舒服。
也許是因為在業務上，艾倫跟那位主管八竿子打不著，小美講得特別放心，彷彿這是一段「安全的抱怨」。
但事實則不然。
艾倫因為對AI很有興趣，私下曾多次向那位主管請益。他給過艾倫不少實際的建議，私底下也一起吃飯了好幾次。
外人看起來毫無交集的兩人，其實私底下交情匪淺。
職場裡，一不小心類似的事情就發生。
我們會用自己的感知，去判斷別人之間的關係；也會在以為「很安全」的情境下，對另一個人說起第三者的是非。
卻忘了...你永遠不知道，你正在談論的那個人，和誰，其實有你看不見的連結。
有些話，一旦說出口，就不再只屬於你。
而職場裡，真正讓人出事的，往往不是立場，而是低估了人與人之間的距離。
