快訊

銀價急漲掀套幣搶收潮 央行生肖紀念幣「一天一價」

威力彩今上看9.7億！4生肖財運爆發必需試試手氣 過年前搶當富翁

高雄預售豪宅2025年竟「0成交」！網酸：4000萬不如買透天

父子擁3屋申請房貸沒過…只因無信用卡？內行揭銀行「深層考量」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友表示，男友向銀行請房貸沒過，理由竟然是因為男友平常沒使用信用卡，令她無法理解。 示意圖／ingimage
一名女網友表示，男友向銀行請房貸沒過，理由竟然是因為男友平常沒使用信用卡，令她無法理解。 示意圖／ingimage

民眾購屋通常除了準備好自備款之外，剩餘的不足額就需要靠房貸慢慢償還，然而，銀行是否願意核淮房貸以及成數多寡，則可能與各人的財務狀況、還款能力、薪資、負債…等綜合考量納入評比。

一名網友近日於Dcard發文，不解為何她男友會申請房貸沒成功。她po文表示，因為有約2-300萬的資金需求，男友用他爸爸當保人，並且提供3間無房貸的房子作為財力證明。另外，包含薪轉、勞健保都有，過往也無特殊欠款或特殊事件，結果還是被婉拒了。

原po指出，銀行拒絕核貸是因為她男友無使用信用卡，因此看不到信用評分，所以審查之後就不放款房貸，這讓她和男友及其家人皆覺得很錯愕，「沒想到，無信用卡反而成為被拒絕的理由」。

貼文一出，不少過來人也紛紛分享心得，曾任銀行授信審查與貸款實際經驗的網友指出，無信用往來確實可能是銀行婉拒給房貸的原因之一，但銀行可能更憂心「3間無房貸房屋作為財力證明，男友恐只是一個人頭」，因此建議原po，改以男友父親直接做為借款人。

其他人也補充，「通常沒使用信用卡不會是主因」、「現在房子當財力不是加分項了，銀行看到這麼多間反而會保守」，原po也回應，「 一般的觀念會想說，用房子貸款應該沒問題，所以被婉拒才很驚訝」，還有人認為「可能房子太老太偏無產值，薪轉太低之類的吧」。

根據聯合新聞網報導指出，房貸申請要順利通過，關鍵在於維持良好「個人信用」與證明「穩定還款能力」，除了準備薪資轉帳、扣繳憑單、定存、股票等財力證明外，銀行很看重收入穩定度，個人負債比也要很低才行。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

配息收益逾23萬！他存0056想退休遭0050擁護派打臉：報酬率慘輸

小孩零食碎渣攻擊車子內裝 Uber司機崩潰：家長看不懂還是裝死？

台股下單眉角多！券商理專揭最兇猛時刻：容易被洗出去 3大保命符曝

相關新聞

上班演戲是必備技能…情緒全寫臉上「結屎面」將毀前程！菲女狼：底牌被看光

結屎面不是直率 是缺乏職場必備演技情緒全寫在臉上 等於每天自爆底牌 菲一向是那種，開不開心都掛在臉上的人。遇到三觀一致的人，笑得燦爛；遇到豬頭三，立刻結屎面。 說得好聽，叫真性情；說得直白

父子擁3屋申請房貸沒過…只因無信用卡？內行揭銀行「深層考量」

民眾購屋通常除了準備好自備款之外，剩餘的不足額就需要靠房貸慢慢償還，然而，銀行是否願意核淮房貸…

《「我是有錢人」迷思790》退休後借錢投資是好生意？理財型房貸及車貸藏恐怖陷阱

最近，筆者因為與不少（準）退休族聊天，聽到不少人，在利用理財型房貸及車貸，做以下兩件事...

27歲投機慘賠半桶金！他嘆「人生掏空」 網暖勸：必要的挫敗

一名Dcard網友以「30歲前跌得最慘的一跤」為題發文，分享自己27歲時因投機投入超出認知範圍的標的，最終賠掉「半桶金」，雖然沒有背負貸款，房租依然繳得出來，生活表面上沒有崩盤，內心卻感到前所未有的空洞與挫敗。

閒聊時冷場如何找到有趣話題解凍氣氛？日作家：試著以這句話切入

這句話，相信大多數人都曾經被叮囑或是聽過吧？確實，好不容易開口說話，對方卻沒有在聽會很失落…

跟別人溝通想讚美又擔心變拍馬屁？ 心理諮詢師：「感覺不對」就放棄

您是否認為「良好的溝通」就是要先尊重、迎合對方呢？…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。