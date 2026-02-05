父子擁3屋申請房貸沒過…只因無信用卡？內行揭銀行「深層考量」

民眾購屋通常除了準備好自備款之外，剩餘的不足額就需要靠房貸慢慢償還，然而，銀行是否願意核淮房貸以及成數多寡，則可能與各人的財務狀況、還款能力、薪資、負債…等綜合考量納入評比。

一名網友近日於Dcard發文，不解為何她男友會申請房貸沒成功。她po文表示，因為有約2-300萬的資金需求，男友用他爸爸當保人，並且提供3間無房貸的房子作為財力證明。另外，包含薪轉、勞健保都有，過往也無特殊欠款或特殊事件，結果還是被婉拒了。

原po指出，銀行拒絕核貸是因為她男友無使用信用卡，因此看不到信用評分，所以審查之後就不放款房貸，這讓她和男友及其家人皆覺得很錯愕，「沒想到，無信用卡反而成為被拒絕的理由」。

貼文一出，不少過來人也紛紛分享心得，曾任銀行授信審查與貸款實際經驗的網友指出，無信用往來確實可能是銀行婉拒給房貸的原因之一，但銀行可能更憂心「3間無房貸房屋作為財力證明，男友恐只是一個人頭」，因此建議原po，改以男友父親直接做為借款人。

其他人也補充，「通常沒使用信用卡不會是主因」、「現在房子當財力不是加分項了，銀行看到這麼多間反而會保守」，原po也回應，「 一般的觀念會想說，用房子貸款應該沒問題，所以被婉拒才很驚訝」，還有人認為「可能房子太老太偏無產值，薪轉太低之類的吧」。

根據聯合新聞網報導指出，房貸申請要順利通過，關鍵在於維持良好「個人信用」與證明「穩定還款能力」，除了準備薪資轉帳、扣繳憑單、定存、股票等財力證明外，銀行很看重收入穩定度，個人負債比也要很低才行。