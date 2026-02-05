上班演戲是必備技能…情緒全寫臉上「結屎面」將毀前程！菲女狼：底牌被看光

結屎面不是直率 是缺乏職場必備演技

情緒全寫在臉上 等於每天自爆底牌

菲一向是那種，開不開心都掛在臉上的人。遇到三觀一致的人，笑得燦爛；遇到豬頭三，立刻結屎面。

說得好聽，叫真性情；說得直白一點，其實是腦子浸水（對！我在說我自己）。

因為個性太直率帥，通常會踩中三個坑。

第一

把自己赤裸裸地攤在臉上，等於主動告訴別人——你現在在想什麼、怕什麼、討厭誰。 情緒一旦被看穿，就很容易被拿來利用。

第二

對不同意見的人，特別容易樹敵。 不是因為立場不同，而是臉色太誠實，讓對方連下台階的空間都沒有。

第三

你會不自覺地把主導權交出去。 別人一句話、一個眼神，就能決定你今天的心情好不好。久了，你不是在工作，而是在被牽著情緒走。

大家都說，職場就像一場戲，加官進爵，全靠演技。

動不動就結屎面的人，等於連戲都還沒開演，底牌就先亮光了。

沒有演技，又怎麼可能在職場裡，當得了最佳男女主角？

菲人生都已經過了大半場了，演技還是得多練練，希望大家在這塊都有天份，在職埸早早出線。

◎感謝 菲女狼 授權（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。