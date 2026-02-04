閒聊時冷場如何找到有趣話題解凍氣氛？日作家：試著以這句話切入

「要認真傾聽對方的話。 」這句話，相信大多數人都曾經被叮囑或是聽過吧？確實，好不容易開口說話，對方卻沒有在聽會很失落，而且要是沒有認真傾聽，也無法理解對方在說什麼。

但要是大家都認為「要聽對方說話」，對方也有同樣的想法，兩邊就都變成了「傾聽」的角色。就像是雙方都當起捕手，戴上捕手手套說著「來吧，丟過來」，這樣就沒辦法玩傳接球了吧。

本文出自《說錯話，即刻救援》 據說為了建立更好的關係，「說」和「聽」的比例最好是三比七。也就是說，自己說話的份量要少於傾聽對方說話的份量。

事實上，只要有人傾聽自己說話，人類的「認可需求」（esteem，期盼自己能夠獲得認可的心情）便會得到滿足，或是可以體驗到「淨化作用」（catharsis，別人傾聽自己的不安、不滿或悲傷之後獲得安全感）。從這個意義上來說，重「聽」不重「說」確實能讓對方感到舒暢。

但若一味專注於「聽」，有時反而讓對話生硬，難以順暢進行。

聊不停的「自我揭露」

心理學上有一種心理現象叫做「自我揭露互惠性」（reciprocity of selfdisclosure），指的是「對方敞開心扉自我揭露時，我們也會想要敞開心扉，坦承自己的事情」 。換句話說，因為眼前的人願意展現內心，所以我們也能安心展現。

您有沒有這樣的經驗？對方坦承「其實我……」之後，您才敢說「其實我也……」，講出自己的事情呢？反過來說，假如對方只是一直問問題，遇到自己的事情卻說「我的事不重要」，您會不會難以信任對方，或者無法說出真心話呢？

正因為「說出」自己的事情，才能「傾聽」對方的話。因此，當沉默讓氣氛變得尷尬時，就自我揭露吧。我們無法隨心所欲地操控對方、讓對方敞開心扉，但可以控制自己的行為，由自己先開口說話。

當然，不必鄭重其事地說些嚴肅的話題，「自己」今天早上看到的狗也好，「自己」昨天晚上看到的電視節目也好，「自己」最近在意的事情也好，任何細微的話題都可以。請各位試著以「啊，對了」這句話作為切入點，藉由說出自己的事情展開對話。

不過，相信還是有人覺得談論自己的事情很困難。遇到這種時候不妨環顧四周。對方的隨身物品、牆上的畫、窗外的風景，或是之前交談的內容，對話情境中充斥著大量炒熱氣氛的線索，多得出人意料。只要記得以自己的事情或周圍的東西為話題，就不太會為了尋找話題這件事而困擾，大大減少沉默導致的尷尬。

（本文出自《說錯話，即刻救援》作者：山本衣奈子 譯者：李友君)