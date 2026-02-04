跟別人溝通想讚美又擔心變拍馬屁？ 心理諮詢師：「感覺不對」就放棄

做自己！可以「體貼」但絕不「迎合」

您是否認為「良好的溝通」就是要先尊重、迎合對方呢？

的確，這份重視他人的心意很重要。對方在想什麼、期望什麼、渴求什麼，想像和面對這些問題，這就叫做「體貼 。

不過，這頂多是為了「理解」對方的素材。溝通的主角終究是您自己，位在中心的應該是您，而不是對方。要是忘記這一點，就會忽略自己內心的感受。

本文出自《說錯話，即刻救援》 明明不想這麼做，卻還是迎合對方說些好聽的話、做些討人開心的事、努力維持歡樂的氣氛……從對方的角度來看，這當然是值得感謝的事。從某種意義上來說，或許就是在幫助對方。

不過，這說得上是樂在其中嗎？跟對方相處時有感到快樂或幸福嗎？說得直白一點，那就是自己在這段關係中是舒適的嗎？

許多經過理論證實的溝通技巧或許是有效可靠的，妥善運用到人際關係上後確實可以獲得不錯的成效，但這不代表所有技巧統統「適合自己」。

以前在一家公司演講時，負責人這樣說：

「培訓當中提到，要打開對方的心扉，就要記得讚美，所以我尋找對方的優點，並大加讚賞。對方確實很高興，但我的心裡總覺得『自己好像在拍馬屁』。這種感覺揮之不去，讓人覺得不舒坦。即使績效提升，也愈來愈討厭這樣的自己。 」

讚美的功效確實經過各式各樣的研究證實，既能滿足對方的「認可需求」（想要獲得認可的心情）或「自我肯定」（認為自己這樣就很好的心情） ，也能產生舒暢感，對建立關係發揮正面的作用。

雖然讚美沒有錯，但若覺得努力做到這一點的自己很彆扭，甚至產生不適，這種方法對自己來說未必就是好的。

做法要由自己決定

就算做法合情合理，但要是自己的心裡覺得不對勁，那做這件事就是會讓人感到很痛苦。

溝通的方法也好，補救的方法也好，選擇不會只有一種。即使無法主動讚美，保持不否定的態度，也能在「認可」的大框架當中實現相同的目標。

即使無法立刻當面坦然說出「對不起」 ，但要是之後在對方苦惱時迅速伸出援手，也能把心意傳達給對方。

不管別人說什麼，該怎麼做都要由各位決定。這樣才能長久堅持，最後帶來好的結果。

各位不妨試試這個做法：「感覺不對」就放棄，「做得開心」就保留，之後將保留的做法組合起來，開創新的變化。像這樣增加屬於自己的選項之後，就會減少溝通時逼不得已的情況，更能「做自己」 ，處理人際關係時也會變得更愉快。

（本文出自《說錯話，即刻救援》作者：山本衣奈子 譯者：李友君)