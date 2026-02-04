27歲投機慘賠半桶金！他嘆「人生掏空」 網暖勸：必要的挫敗

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友透露自己27歲時因投機賠掉半桶金。 示意圖／ingimage
一名Dcard網友以「30歲前跌得最慘的一跤」為題發文，分享自己27歲時因投機投入超出認知範圍的標的，最終賠掉「半桶金」，如今雖然沒有背負貸款，房租依然繳得出來，生活表面上沒有崩盤，內心卻感到前所未有的空洞與挫敗。

原PO坦言，這筆虧損並未讓人生無法繼續，但對自己產生強烈否定，「感覺人生被掏空，覺得自己很糟糕」。出社會幾年後，下班生活只剩下看盤、刷影音，不想再被數字的漲跌牽著情緒走，卻又找不到能替代投資的生活方式。

他進一步描述，自己目前工作已進入「躺平」狀態，有穩定交往的女友，卻對未來毫無方向感，「沒啥社交、沒啥下班後生活，已經是無情的上下班工具了」，因此希望有人能指點迷津。

貼文曝光後，不少網友認為原PO的處境其實沒有想像中糟，「半桶金而已，這麼小的錢好好工作一陣子就存回來了」、「半桶金還好，打拚一年又是一條好漢」、「我弟賠了一桶金還是快樂的生活，每天認真的上班」、「又不是被騙幾百萬、沒有地方住、女朋友離你而去」。

也有人認為這次失敗反而是必要的學費，「至少你學會了這一課，而不是退休金被騙光」、「投資失敗學到的是經驗」、「我試過幾年波段，賠了不少。後來就乖乖認清自己沒這天賦，定期定額市值型etf」、「有時候就是沒投資的命，保守一點或是給另一半去投or存」。

也有過來人鼓勵他把這次挫敗視為成長的一部分，「沒人天生就會做交易，趁年輕跌一跤還有爬起來的機會，有了這次虧損的經驗有助於未來風控紀律，不放棄多學習總有一天會成功的」、「年輕時多吃點虧，老了後知道不再吃虧，只會越來越好」。

投資理財 躺平
一名Dcard網友以「30歲前跌得最慘的一跤」為題發文，分享自己27歲時因投機投入超出認知範圍的標的，最終賠掉「半桶金」，雖然沒有背負貸款，房租依然繳得出來，生活表面上沒有崩盤，內心卻感到前所未有的空洞與挫敗。

