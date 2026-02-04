「希望對方先好好道歉」 日本溝通表達顧問示警人際關係補救危機

「無所畏」取代「無所謂」的人際修補

「有沒有正確的做法？」

「這個方法好嗎？」

「哪個才是正確答案？」

我在進行溝通方面的個案諮商時，經常聽到這樣的問題。一旦有了「失敗」的經歷，就會感到害怕，不想再犯錯，這種心情我十分了解。心想「下次要採用正確的做法」也是合情合理。

不過，「完全正確的答案」真的存在嗎？

比如發生某個問題時，有人會說「希望對方先好好道歉」,也有人會說「我才不希望對方道歉」;有人「重視言語勝過行動」,也有人「重視行動勝過言語」。

每個人對事情的看法和想法各不相同，假如換個國家，文化和常識有時也會完全不同。「正確答案」當然也不會總是只有一個。

因此，愈執著於「正確答案」，就愈煩惱。根據對象、狀況或立場的不同，任何方式都可能成為正確答案，也可能成為錯誤答案。

溝通當中最可惜的，就是因為不知道「正確答案」而什麼都不做、什麼也做不了的狀態。

置之不理的關係惡化

「補救」（recovery）這個詞有「恢復」、「復原」的意思。這和「正確的狀態」有點不同。假如現在出了問題，補救就是將問題稍微轉變成「良好的狀態」。

假如對方覺得憤怒或煩躁，就要減輕這些情緒，讓狀態更接近良好。假如對方受到傷害而垂頭喪氣，就要稍微舒緩這些感受，讓對方能打起精神。這不是照抄「正確答案」，對吧？

即使懊悔「自己做錯了」，與對方的關係也不會就此歸零。所以，最重要的是「別放棄維持這段關係」。

要是抱持「這段關係變成什麼樣子都無所謂」的想法，根本就不會產生補救的意識。並且，對已經發生的事置之不理也只會使得情況愈來愈糟，關係好轉的機會就會減少。

「不想被對方討厭」、「不希望關係再惡化下去」，很多人因為這種情緒太強烈，別說是補救，就連話都說不出口。

然而，即使失算，即使沒有「正確答案」、「確實把握」或「可靠證據」，只要思考「有沒有補救的方法」，試著去面對和體貼對方，就踏出了補救的第一步。

也就是說，與其為了尋找「正確答案」而苦惱不已，不如嘗試換個方向，尋找「能做的事情」。

即使不知道正確答案也沒關係。要抱持別放棄關係的心態，做能做的事情。這就是所有溝通的第一步。

