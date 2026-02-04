說錯話即刻救援 日本最頂尖人際溝通師教你化解尷尬失禮的說話心理學

◆◆人際很重要不能「無所謂」，也要做自己、不怕錯的「無所畏」◆◆

「要是那時忍住不說，現在也不會這樣……」

「你誤會了，我沒有那個意思……」

「當初沒開錯玩笑就好了，太不應該了……」

任何人都無法避免這樣的口誤、說錯話！根據調查，舉凡工作職場、家庭對話、社交聯誼等等，平常人一天的說話高達15000~20000字，如此的巨大話量還得兼顧語氣、表情、肢體動作避免讓人誤會，更要因應當下時機、場合氣氛、別人心情等等，真的很難面面俱到、精準不失禮。

也因此，要求自己不失言，根本是不可能的任務！當發現說錯話時，無需過於自我苛責、悔恨，最重要的是：「接下來，你該怎麼辦？！」

★你的「人際痛點」，權威溝通師都知道

不少人誤以為會說話的人必然「口若懸河、雄辯滔滔」，但其實話說得越多越易出錯；也有人覺得，既然如此那麼就「沉默是金」！但這還是不行，寡言不語很可能導致「瞧不起人、難相處」的負面形象，反而造成反感。

「真正的溝通高手，並非從不出錯，而是懂得在出錯之後修復關係。」本書作者亦是日本最頂尖人際溝通師山本衣奈子點出了最精闢的要義！

在她這本代表作《說錯話，即刻救援》當中，集結十幾年並且每年近二百場培訓課程的講師經驗，列舉無數人的「人際痛點」，包括聊天聯誼、會議邀約、情緒影響、措辭不當等24項實境場景，譬如：

►►一時情緒失控而口不擇言，嚴重傷害人也撕裂彼此情感……

►►會議中突然被指定發言或被人針對、吐槽，腦袋一片嗡嗡作響或想氣憤回嗆…..

►►「沒有、不是啊、你嘛拜託…」負面口頭禪難改，時常令人不爽……

►►原本好意誇獎對方，卻錯拿別人做比較，一下子全得罪光了……

★做對「補救」而非「補刀」，要先懂人性心理學

《說錯話，即刻救援》不僅寫出你的人際困境、如何換成較好的說法，以及詳細闡明問題的癥結，也幫助你在不自然、尷尬或誤會的場合中，重新找回信任與連結。

值得一提的是，本書不只談「技巧」，也深入揭露人際誤解背後的心理結構——從「確認偏誤」、「認知失調理論」到「自我揭露互惠性」、「單純曝光效應」等經典心理學概念，讓讀者理解──多數衝突並非源自觀點不同，而是表達方式的錯位。

從「人性」角度切入是作者最具說服力之處，她提醒讀者要先理解對方感受，方能做出最適當的修護補救，不同的狀況各有相異的化解方法，絕非單純道歉、賠罪就能圓場，要視方法用錯輕則以疏離冷漠收場，重則就像是在傷口上灑鹽，最終引發更嚴重的衝突，讓事後的彌補轉圜不是補救，而更像是在補刀！

★人際修補零放棄也要「做自己」，沒好關係也沒關係

良好的人際關係，方方面面都能為個人帶來助益──減少孤獨感和壓力的心理健康；良師益友的開拓知識視野、提供寶貴建言；更會是職涯或事業的關鍵貴人，所以絕不要輕易因愛面子、無所謂心態而斷送人生最重要的人脈資產。

人際修補是一種「補救力」，是「化解關係裂痕、重啟對話」的心理韌性。作者特別教導「如何把缺點化為寶石」，不因為內向口拙就放棄建立好的人際關係。除此之外也提醒讀者諸多重要觀念，比方說：

→→與其要求自己「做什麼」，要先決定自己「不做什麼」；

→→不必強逼自己開朗活潑，而是要打磨與順著自己個性；

→→並非一昧地討好別人，牢記「沒好關係，也沒關係」的真諦；

→→人際關係不是找答案，而是尋求相互理解。

「人際互動不是零失誤，而是零放棄！」這是一部你可以學會在人際困境中「重來一次」的溫柔指南，你不必追求完美應對也無需模仿外向社交型，只要接受「我也會說錯，並且關係也能補救」，就能獲得真正的自在人生。

（本文出自《說錯話，即刻救援》作者：山本衣奈子 譯者：李友君)