從大企業退休他買下南國小島 執行長：面對人生，我們其實擁有選擇的自由

瞭解「拚命」與「努力」之間的差異，才能獲得真正的自由。

有一門叫做「正向心理學」的學問，探討人們該如何活得朝氣蓬勃。其中有一項有趣的發現：有的人愈是埋頭苦幹就愈有幹勁，愈是拚命就愈感到充實──但這其實是一件很危險的事。

本文出自《不過度努力，不為難自己的減法哲學》 試想看看，如果你總是覺得自己很忙，甚至這已經變成你的常態，那可就相當可怕了。這就跟認為「微醺沒什麼啦」一樣，其實是陷入了一種麻木的狀態。

如果你不想再「靠忙碌買醉」，就必須改變自己的思維模式──「要努力，但不要拚命」。

「努力」和「拚命」，其實有很大的差別。

首先來談談努力。努力的目的當然是為了「獲得成果」；但拚命的目的卻不然。很多時候，拚命只是為了「讓自己安心」罷了。因此，人們總是會忍不住去拚命，因為一旦停下來，就會坐立不安。結果只好一而再、再而三地「買醉」，最典型的例子就是加班。

有一個能讓你清醒過來的方法，那就是從「不同角度」來「啟發自己」。這其實比你想像的還要簡單。

假設你下班後去上英語會話課，肯定會遇到來自世界各地的老師。也許某位老師會這樣自我介紹：

「我來日本，是因為我喜歡日本的搖滾樂。」只是因為「喜歡搖滾樂」這麼單純的理由，便千里迢迢遠渡重洋──跟這樣的老師對話，可能會讓你驚覺出國居然是這麼簡單的一件事，也許心裡還會有些震撼。

你也可以多方閱讀，例如下次去書店時，繞過平日常逛的區域，翻閱不熟悉的書。我自己就有過這樣的經驗。當時我正被工作追著跑，心情有些煩躁，路過書店時，竟然不自覺地拿起了一本書。

那本書是崎山克彥的《貧乏又富足的島嶼》（何もなくて豊かな島）。書中描寫了作者的退休生活，他曾在大企業工作，後來運用退休金買下一座南國小島，與島民一起度過了精采連連的每一天。

也許我做不到像他那樣，但這本書卻讓我意識到，面對人生，我們其實擁有選擇的自由。我也深受啟發，驚覺原來讓自己煩惱不已的事情竟是那麼微不足道。

那麼，來做個總結吧。「努力」與「拚命」的目的根本就不一樣。從現在開始告訴自己：「我這麼拚命工作，只是為了消除內心的不安罷了。」然後，最遲在晚上七點下班回家。

如果你覺得自己做不到，那就這樣想：「這不是公司的錯，不是任何人的錯，是我安撫不了心中的不安。」畢竟，上司又沒逼你戴上手銬，選擇的自由就在你手中。

萬事起頭都需要勇氣，就像高空彈跳一樣。正所謂一回生二回熟，跳第二次就一點都不可怕了。

減法金句：不要再拚命了。盡量培養習慣，在短時間內產出成果，然後擁抱自由吧。

（本文出自《不過度努力，不為難自己的減法哲學》作者：伊庭正康 譯者：蘇暐婷)