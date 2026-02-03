如何拒絕別人想借錢的要求？ 作家用「Yes & If 法」順利圓場、不因小失大

「不敢拒絕的心態」會讓你因小失大。

「我不能拒絕別人的邀請。」這種自我守則，有時只是在折磨自己。

本文出自《不過度努力，不為難自己的減法哲學》 這點我深有體會。因為我以前也常常這樣。尤其是有人邀我去聚餐時，我總是會想「還是露個面比較好」。

然而，有一天我卻恍然大悟：「沒興趣的時候如果不乾脆拒絕，只會因小失大。」

像我就失去了體力，導致我工作時無法像平常一樣集中精神。當我陪人聚餐到深夜，隔天早上拖著疲憊的身軀，望著通勤電車窗戶中的自己時，我下定了決心──「該拒絕的時候，就要果斷拒絕」。

之後我做了各種實驗，找到了一種理想的拒絕法──「Yes & If 法」。人際溝通書中經常提到所謂的「Yes, But 法」，是先肯定對方，再言明拒絕：「謝謝你的邀約。不過，今天……」

這個方法也不是不好，不過，「Yes & If 法」會更得體：「謝謝你的邀約。今天我沒時間，若是明天的話……」肯定之後不去反駁，而是隨口提出替代方案。

有趣的是，就算有點硬凹，這種方式依然能夠順利圓場。

「我今天想見你一面，你可以來銀座嗎？」

「銀座喔，可是我今天沒時間過去……換成品川怎麼樣？」

「我現在手頭拮据……能不能借我一點錢？」

「你缺錢啊，但是我目前手上也沒錢耶……有什麼其他地方是我幫得上忙的嗎？」

這兩個例子都明確拒絕了對方「想在銀座見面」、「想借錢」的要求，但又不著痕跡地圓了場，這正是「Yes & If 法」神奇的地方。

當然，我不是要你把任何邀約都推掉，畢竟社交也很重要。但人總是會有力不從心的時候。如果刻意勉強自己，不僅會漸漸厭倦與人來往，也會開始討厭自己。

所以該拒絕的時候還是明確拒絕吧，這麼做對彼此都好。善用「Yes &If 法」，就能很乾脆地拒絕了。

（本文出自《不過度努力，不為難自己的減法哲學》作者：伊庭正康 譯者：蘇暐婷)