前輩不放心提案內容拿企畫書回家 後進看到修改版傻了：我的心血又算什麼

不完美就不放心──這種堅持只會拖慢你的工作進度。

想儘快完成工作，但總是會花很多時間。明明讀了好幾本節省時間的書，也知道如何提升工作效率，可是工作速度就是快不起來。

本文出自《不過度努力，不為難自己的減法哲學》 這類型的人其實不必再吸收更多相關知識了。因為問題不在於技巧，而是在於你自己的「心魔」。

工作進度緩慢的人往往有點強迫症，會覺得「沒做好就不放心」。老實說我自己也有這種傾向，而且還很嚴重，所以我過去每天都精疲力竭。

正因為身受其害，我才更要說：試一次也好，拿出勇氣，把「無關緊要的事物」都放下。這麼一來，你才會發現自己原來一直被「無謂的堅持」綁手綁腳。

比如說，你有沒有遇過這樣的情況？為了準備明天的提案，你正在檢查交給後進負責的企劃書。身為前輩的你擔心頁數遺漏，於是逐一檢查，發現一個令你皺眉的地方。

「為什麼這裡突然用了明朝體呢？」你在心中嘀咕。

接著，你又開始覺得資料的配色不順眼，心想：「為什麼要在這裡選這種顏色？」最後，甚至連整份企劃書的結構都認為該打掉重來。結果，你忍不住對後進說：「謝謝你，剩下的就交給我來修正吧。」

於是，今天又要加班了。但是你根本做不完，只好把工作帶回家。隔天早上，當後進看到你修改過的企劃書，他會想：「幾乎每一頁都更正了嘛，那我的心血又算什麼……」

我再說一次，只要試一次就好。請先想一想，你的「堅持」真的會影響工作結果嗎？如果不會，那就乾脆放下。然後，你才會發現自己過去做了多少白工。

一次就好。學會放手，你就能跑得更快。

減法金句：當「堅持」不會影響結果，睜一隻眼閉一隻眼會更好。

（本文出自《不過度努力，不為難自己的減法哲學》作者：伊庭正康 譯者：蘇暐婷)