不過度努力、不為難自己的減法哲學 只做擅長的事更容易成功的41個轉念練習

你不是不努力，而是用力錯方向，少做一點，成果反而會更好！征服4萬企業，20萬會員跟隨，日本第一講師親授──採取「功利主義」，對自己有用才努力！

你是否有過這種感覺——

►►下班進修、狂考證照，卻不知道自己忙出了什麼？

►►做得最多、最乖、最配合，升遷嘉獎卻與你無關？

►►每一次都卡住半途，只能無奈接受「自己不夠好」？

但問題從來不是「不夠努力」，真正拖垮你的，是那些沒有意義的努力──來自他人的期待、內心的恐懼、盲目的焦慮──讓你愈做愈多，成果卻愈來愈少。

日本企業教練伊庭正康，每年舉辦超過兩百場培訓講座，親眼見過無數優秀工作者被「錯誤用力方式」磨到懷疑人生。他指出：成功不是加法，而是減法，捨棄失焦的努力，方能釋放自我潛能。

本書以41個減法思維，精準拆解職場與生活中最浪費力氣也最常犯的六大類錯誤──

①「無效努力」的習慣：成功來自聚焦，而非面面俱到！做很多不一定就是好； ②「理所當然」的舊規則：受雇心態、階級服從、坐著才能工作？高效人士會重新定義規則，不被制度困住； ③「固定思路」的限制：追求穩定、懼怕困難、把每件事都想得太複雜，反而把路愈走愈窄。換個角度，機會就出現； ④「討好心態」的負擔：擔心被討厭、逼自己配合每個場合。出社會不是要當好人，而是要做有力量的人； ⑤「計較得失」的束縛：處處算計、害怕吃虧，眼光只會愈看愈短。別為小利停在原地，放下零碎得失，才能換取更大成功； ⑥「自我設限」的心魔：過度在意評價、用名牌堆砌自信、追逐他人的成功劇本，只會迷失方向。回到自己，才能真正前進。

◎減法思維：與主管互動的迷思

✖許多人面對主管就變得緊張、急著表現，喜歡報喜不報憂。

⭕但主管其實最看重的不是「乖」或「敬畏」，而是第一線的真相。

►►減掉「討好主管」的用力，才能建立真正信任。

◎減法思維：拒絕才能保留專注力

✖因為不敢拒絕聚餐，常常玩到深夜，隔天體力透支、專注力下降。

⭕「Yes & If法」既拒絕，也給替代方案留情面，例：「今天不行，不過明天的話可以。」

►►減掉人際中的過度迎合，保留真正重要的能量。

只要拋開本書列出的「枷鎖」，你將學會──

✅ 捨棄不必要的任務，重新排序人生優先順序；

✅ 停止為他人而活，把資源放回自己身上；

✅ 不再求全取悅，建立清晰界線與自信；

✅ 在正確的地方努力，打造成果斐然的職涯。

這不是一本叫你「更拚命」的成功學，而是一次回到初衷、放回重心、重新做人的策略。

改變，從不是做得更多，而是更少、更準、更有力量。

一旦放掉那些消耗你的人事物，你的人生將開始真正向前。

（本文出自《不過度努力，不為難自己的減法哲學》作者：伊庭正康 譯者：蘇暐婷)