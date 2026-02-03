模仿巴菲特買進法成為「價值投資家」 股票長抱年限策略…小孩已成年

快訊

「股神」巴菲特。美聯社
附帶一提，美股的最低購買單位是一股，很多檔股票一股只要上千元就買得到。高股價的 Amazon 或 Google 一股約三萬元，就連蘋果也只要九千元左右就買得到。

購買方式很簡單，先去證券公司說「我想開戶買國外的股票」，這樣對方就會進行手續。我特別推薦SBI證券，因為手續費很便宜。如果是已經很習慣投資股票的人，我也很推薦其他手續費很便宜的網路券商（編按：台灣讀者可自行向券商探問手續費，並選擇合適的券商進行投資）。

股票未來會漲會跌，老實說沒有人知道。

我當然也不曉得。所以我才會請股神替我思考，然後我不加以抗拒地照著模仿。

推薦模仿巴菲特還有一個理由。他是所謂的價值投資家，也就是用長期策略購買股票的人。巴菲特買進股票後會長抱二十年、三十年，不會兩、三個月就脫手。所以，可以放心投資。

這邊我們介紹了如何改良瑞．達利歐和模仿華倫．巴菲特的投資法。

如果要講稍微進階一點的投資，我還想推薦例如「選擇權交易」，但這個商品要花兩天的講座才能理解，所以本書沒有提到。

當資產運用得很順利，能自由投資的閒錢達到五百萬日圓後，可以拿這筆錢當本金開始投資不動產（這是我最擅長的方法），這部分下次有機會再和大家聊聊。

我想大家已經注意到了，雞尾酒投資法不是在步驟D就結束，之後還有更多東西能投資。但只要學到這裡，就能建構確實的投報率，同時獲得「安心」和「自由」，所以請確實實踐吧。

（本文出自《每月1000元，輕鬆滾出千萬的雞尾酒投資法》作者：米安．薩米Mian Sami 譯者：林信帆)

