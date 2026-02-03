快訊

資產4.6兆元！巴菲特被稱為股神的理由 「哪一檔股買了多少」全公開

聯合新聞網／ 樂金文化
巴菲特（彭博資訊）
巴菲特（彭博資訊）

投資完步驟C後還有閒錢的人，接下來可參照股神華倫．巴菲特的股票投資模式。這不是被動收入，要稍微主動進行，但真正的投資樂趣就是從這裡開始，所以我想介紹一下（當然我七歲的兒子也有在做）。

參照巴菲特投資法的理由，當然是因為他有實際的績效，巴菲特從十七歲開始投資，資產從本金約六十萬日圓增加到六兆日圓（編按：根據《富比士》的資訊，截至二○二五年，其資產為一千四百五十三億美金，約新台幣4.6兆元）。

本文出自《每月1000元，輕鬆滾出千萬的雞尾酒投資法》
本文出自《每月1000元，輕鬆滾出千萬的雞尾酒投資法》
跟達利歐一樣，都有數字佐證和再現性，意即在科學實證上是能獲利的。各位是要買某家券商的理專推薦的股票，還是買股神買的股票，答案應該不言自明吧。

可喜的是，巴菲特把他「哪一檔股買了多少」全都公開在網路上。

資訊當然是免費的，也不用加入會員。這是因為美國規定「運用資產達一定規模以上的投資家，必須公開投資組合和比例」。

實在是值得感謝的規則。這樣沒理由不學習吧。光看巴菲特公開投資項目的網站，幾乎可以即時知道巴菲特用多少資金買了什麼標的。

像巴菲特如此位高權重的投資家，常常動手買進就會讓該股票上漲，也能觀察到價格的變動。

看到這些資訊後，便可得知「巴菲特花多少錢買的股票現在漲到多少」或「這個標的現在比巴菲特買的價位還低，應該可以買吧」等資訊。

（本文出自《每月1000元，輕鬆滾出千萬的雞尾酒投資法》作者：米安．薩米Mian Sami 譯者：林信帆)

