阻礙你成為有錢人的要因 Hedera Hashgraph日韓法人代表：「2字」一言以蔽之

大多數人共同的問題：「阻礙你成為有錢人的要因」。關於這個問題，一言以蔽之就是「恐懼」。其實人類的大腦跟兩百年前差不多。對大腦來說，最重要的任務就是「維持生命」。遇到威脅這個任務的事物，大腦會感受到「恐懼」，而踩煞車或逃避。

因此，兩百年前的老祖宗抱持的「被猛獸吃掉」的恐懼，跟你腦中現在抱持的「投資失敗，錢會不見」的恐懼，這兩者是沒有差別的。換句話說，人類的大腦「不是為了讓自己幸福」而存在的。我們只擁有「讓自己生存的大腦」。

人類也是動物，這或許能說是理所當然吧。不只如此，正如前述很少有比人類更孱弱的動物。嬰兒被丟在草原上便無法生存。所以，「恐懼」在人類的腦中是非常巨大的存在。因此就算知道「這麼做肯定會讓自己變幸福」，還是敵不過為了維持生存而「迴避恐懼」的大腦機制。

本文出自《每月1000元，輕鬆滾出千萬的雞尾酒投資法》 附帶一提，我在進行「會感受到恐懼的嘗試」時，都會讓自己抱持某種想法。比方說，前陣子我到新加坡洽公，對方突然問我：「大約一個月後，你能當主辦人，在日本舉辦一場七百人規模的座談會嗎？」

這時候大多數人會覺得「一個月後絕對沒辦法找足七百人」吧。實際上我回日本後，不管和誰提到這件事，大家的反應都是「薩米先生，這太強人所難了……」「這應該是絕對沒辦法做到的對吧！」「有欠熟慮！」

然而，這種時候我都會這麼想：「沒有恐懼，就不會有新的未來……」對方問我座談會的事情後，我腦中閃過了各種念頭。失敗了會如何？如果沒人參加該怎麼辦？如果賠大錢該怎麼辦？

越是想像失敗的狀況，心臟就會跳得越快，呼吸也會變急促。但這時候，我總會深呼吸後問自己：「這件事有無全新的未來？還是只有已知的過去？」

也就是說，我會告訴大腦：沒有生命危險的恐懼，是通往未來的路標。

此刻出現在眼前的恐懼，是邀請自己邁向全新未來的訊號。這很明顯不同於「被猛獸吃掉的恐懼」。

我抱著這種「開創全新未來」的精神去嘗試舉辦座談會，在眾人幫助下獲得了巨大的成功。這不僅讓我贏得新客戶的信賴，還有兩百名的座談會參加者希望參加我的後續講座等，獲得許多值得開心的好結果。這也是因為我沒有因為「恐懼」這個最大的煞車而退縮，願意點頭舉辦座談會的緣故。

「運氣」真正的含意

「何謂真正的運氣？」我在不動產相關講座上常會這麼說：「要靠不動產成功，就是讓運氣變成自己的伙伴！」說完這句話後，講座的參加者會瞬間露出傻眼的表情。

「咦，是靠運氣嗎？」他們會這麼認為。但我所說的「運氣」，不是「偶然」的意思。古羅馬哲學家塞內卡曾說過：「運氣，就是當準備遇上機會。」（Luck is when preparation meets opportunity.）

換句話說，機會到來時你已經準備好了，才能夠稱為「好運」。我也認同。如果現在正是一輩子能否遇到一次都不知道的巨大變動期，在投資的世界中，這代表的是巨大的機會。

如果遇到這種機會，結果我們卻被腦中「六歲前形成的錄音帶」阻礙而不採取行動，這根本就是「機會損失」。若是毫無作為的話，手邊的錢就算不去使用，價值也會下跌。因為「什麼都不做，才是最大的風險」。

附帶一提，「機會損失」是會損失什麼呢？你可能會覺得是「損失了機會」。不對，其實會失去更重要的東西。

在投資的世界中，機會的波浪會以週期的方式造訪。一流的投資家為了不讓自己錯過任何機會，會引頸期盼能大筆投資的時機。一旦機會來臨，他們會馬上「進場」，活用這個機會。正如塞內卡的名言，讓「機會和準備」相遇。

問題在於：這種機會的週期，在你人生當中會有幾次？人生如果有一千年，那倒無所謂，只要耐心等待下一次的機會就好了。但一個人長大後能賺錢的時間，頂多只有六十年。也就是說，當機會上門時，假如沒做好準備而錯過了，那下一次的機會何時會來？

沒錯。「機會損失」所造成的最大損失，就是「時間」。「唉呀！ 那個時候如果有做就好了」的想法，正是一種「機會損失」。提到「準備」，大多數人會有「防範於未然」的印象。但這種想法正如先前所提到的一樣，是一種被「恐懼」支配的想法。所以，請把準備當作是「當機會來臨時的準備」，而不要當作是防範未然。然後，請抓住機會。

而做準備的前提，就是改寫「六歲開始一直持續播放的錄音帶」，不讓它妨礙你踏出「有勇氣的第一步」。

（本文出自《每月1000元，輕鬆滾出千萬的雞尾酒投資法》作者：米安．薩米Mian Sami 譯者：林信帆)