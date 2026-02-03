買方僅有10%頭期款、銀行房貸願給90% 房價跌畢生積蓄賠光

讓我們謹記人生道路可能通往的目的地之一：財務自由。儘管這個詞彙將「財務」置於首位，聽來似乎充滿貪念，但其真義恰恰相反。它代表的是擺脫財務憂慮的自由，不再為金錢煩惱。

財務自由無法讓我們擺脫家庭、健康或居住地的憂慮。只有當我們純粹為錢而工作，且這正是憂慮的來源時，錢才能減輕工作壓力。若我們工作是為了個人成就、創造偉大藝術或實現更宏大的目標，財務自由並不會消除這些層面的掛慮。正如這句話所說的：「有錢總比沒錢好，單就錢的問題來說就是這樣。」

然而財務考量絕非小事。即便過著極簡生活，我們仍需遮風蔽雨的住所，需要廚房裡擺放食物的餐桌，更需要桌上確實有食物。光是滿足這些基本需求,就足以耗費我們大量光陰。

若我們擁有自己的房產會如何？這將免除為繳房租而工作的必要。假如房租占收入三分之一，如同多數預算規畫所建議的比例，那麼我們生命中的三分之一時光便不必再為此工作。我們可以減少工作時數或改變工作方式，或增加儲蓄，或僅僅是少些財務焦慮。

若我們擁有能產生收入、足以支付食物開銷的資產呢？假如這項支出是收入的20％，我們便無需再為這20％的開銷而工作，人生又多出一大段自由時光。我們依然可以為其他目標工作，但為求溫飽而工作的這一理由將不復存在。這就是財務自由，而這正是前述的「擁有」達成目標的方式。

借貸的唯一理由，是購買能提升還款能力的事物

我們尚未深入探討債務，因為債務只會加重財務憂慮，無法解決問題。正如金錢是時間與精力的儲存，債務則恰恰相反，它會不斷消耗我們的時間與精力，而且會持續增長。我們必須償還更多，而且金額還會繼續增加。

任何債務都會減損資產，進而削弱我們的「擁有」權。這並非指我們絕不可借貸，而是指借貸的唯一理由，是購買能提升還款能力的事物。

消費性債務無法達成此目標，信用卡債務也是如此。信用卡債務能做到的，是在短短兩、三年內翻倍。這些高昂債務將影響我們未來的生計。借錢買車或許值得，前提是那是各位能負擔的最便宜車款、能取得的最低利率貸款，並且開車確實有助增加收入。

借貸爭議最大的部分，或許是大專院校的學生貸款。如今線上免費教育資源日益豐富，實體教育費用卻漲得比幾乎所有通膨都快，難怪紐約大學史登商學院的史考特．蓋洛威（Scott Galloway）教授將精英大學稱為「一種迷思——誤以為自己是奢侈品牌而非公共服務」。

現實是，各位選擇的學位必須確保後續的職涯收入，足夠讓各位每年能儲蓄並償還約學費的20％，否則利息成本將導致貸款餘額增長速度超越收入成長，各位只能不斷支付利息。屆時，沒有學位也沒有債務，或許反而更好。

即便是購屋貸款也未必是明智之舉。由於房產在債務清償前屬於銀行，且房價通常會上漲，所以銀行能提供非常低的房貸利率，這是優點所在。

然而不幸的是，因為房價高昂，銀行往往願意貸出房價90％甚至更高的金額，給僅支付10％頭期款的人。若房價上漲10％，買方便獲利100％；但若房價下跌10％，而買方無力負擔貸款，便可能連頭期款也一併賠掉——那可能是他們的畢生積蓄。

因此，背負房貸的房產不該是各位唯一的資產，各位也不該為夢想中的家而儲蓄，因為它可能變成惡夢，而且在還清所有債務前，各位並未真正擁有它。但若操作得當，透過不動產貸款建立資產基礎，確實能讓各位朝財務自由邁進。

（本文出自《正念財務自由計畫》作者：7美元百萬富翁 譯者：呂佩憶)