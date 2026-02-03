每月1000元滾出千萬的雞尾酒投資法 6步驟資產自動增值、通膨時代也能財務自由

巨大的轉換期，也是機會來臨的時期

景氣的「波浪」有一定的週期。如果各位學過經濟，應該有聽過「景氣循環」這個詞吧。也就是說，景氣的大浪終將到來。

不論全球最有名的投資家華倫．巴菲特（Warren Buffett），還是資產管理績效卓著的投資家瑞．達利歐（Ray Dalio），或是全球知名心靈導師東尼．羅賓斯（Tony Robbins），他們都異口同聲這麼說：「這十年來，出現了巨大且至今前所未見的系統性變化。」

這句話對長期在金融領域打滾的我來說，聽起來像這樣：

本文出自《每月1000元，輕鬆滾出千萬的雞尾酒投資法》 「至今前所未見的巨大機會即將到來。」聰明的投資家有一個共通點，就是會在「變化到來時」增加資產。例如「巨大的泡沫快崩盤時」，就是絕佳的機會。我認為如此巨大的機會，大概一輩子只會遇到一次。也有人說這是「百年一次的機會」。

理財知識的差距，等於所得差距

然而，即使眼前出現巨大的機會，多數人卻絲毫不行動，反而懷抱著巨大的不安與焦慮，不斷在原地踏步。

「每個月光生活就很吃緊，完全存不到半毛錢。」

「憑現在的收入根本無法結婚。」

「想到養育子女的花費，就會對未來非常不安。」

「不知道自己工作的公司未來是否能長存。」

即便抱持這樣的不安，但多數人為了維持現有的生活，依舊不會嘗試換公司或工作方式，而是零售人生最寶貴的時間，拚命的賺取每月的薪資。

換句話說，多數人為了獲得眼前的「安心」，而選擇過著沒有「自由」的生活方式。

不過一連串的增稅、社會保障制度等改革、「比特幣」的出現等，每當社會有巨大的變化，你的內心是否多少都會感到喧囂或不安，覺得「現在不做點什麼可能不太妙」呢？如果你覺得「現在必須做點什麼」，而且又在閱讀本書的話，那可說是一件非常幸運的事。

「現在必須做點什麼」的直覺肯定是正確的。而本書就有答案告訴你「該做什麼」。

我撰寫本書，是希望各位能學會理財的相關知識或「對金錢的正確判斷標準」，再由各位傳達給更多自己喜愛的人。因為父母、媒體和學校不會教我們貨幣的歷史和如何增加資產。所以對理財相關知識的差距，其實就等於所得的差距。

「雖然知道好像該試試看投資，但就是無法果斷跨出第一步。」

「有去聽理財課程，不過目前都還完全沒有動作。」

「嘗試過投資信託或外匯等標的，可是都不順利。」

會有這樣的思考或行為不是你的錯。至今為止，從沒有人教導過你該如何才能真正的增加資產，所以「沒做好」是理所當然的。

我也曾經為了換取「安心」而犧牲「自由」

我叫做米安．薩米（Mian Sami）。從名字就可以看出來，我的雙親不是日本人，他們是巴基斯坦人。但我出生在品川，在橫濱長大，在某個層面上也算是「日本人」。我父親三十多歲時來到日本，是一個靠代理汽車外銷為生的辛苦人。幾年前他過世了，不過他為四名子女留下了「教育」這個巨大的資產。

我父親堅持要把所有財產投資在子女教育上，多虧如此我們兄弟姐妹都得以就讀國際學校，身為次男的我也曾到美國的大學學習醫學工程、電子工程和經濟學。在那裡我學會理性分析的思考方式，成為我的投資方式的基礎。

畢業後我到日興花旗證券集團擔任理財顧問，專為資產五百億日圓（編按：本書中的貨幣單位若未標明日圓或美金等單位，原則上均為台幣）以上的VIP顧客提供增加資產的建議。後來我跳槽到避險基金公司工作，曾經操作過六千億日圓的金融商品。這個時期我澈底學習了貨幣的本質和歷史，這些在之後預測市場動向時，為我帶來了很大的幫助。

以上所提的這些職涯經歷，乍看之下很風光，但即使在金融界賺再多的錢，假如只是忙於工作，絲毫無法享受自己的時間，那和一般社畜上班族一樣，雖然有了「安心」卻沒有「自由」。

在金融界工作時，我每天都在高壓環境下打拚。雖然我在二十五歲以前就已經有豐厚的收入，但其實老是被時間追著跑，內心感到很焦慮，當時我甚至覺得自己總是拖著某種沉重的包袱。這樣的生活持續了好幾年，我的身心感到匱乏，最後逐漸陷入了憂鬱狀態。

我零售自己的體力和時間拚命工作，的確能夠賺得到每個月的「安心」，因為可以賺到一筆錢讓自己過上好日子。但我完全沒有身心獲得解放的「自由」。我為了確保「安心」，而犧牲了「自由」。

等我三十歲後，連那股安心也逐漸變成巨大的「不安」，我開始覺得「繼續這樣下去真的好嗎？」於是我開始嘗試各種投資。我幾乎砸下所有的收入，反覆進行實驗和研究。大多數的研究都失敗了，還曾經搞到自己快破產。

最確實、簡單的資產增值法

這段期間我家老大和老二陸續出生，這讓我開始認真思考小孩的未來和自己的生活方式。此外，在投資上歷經的種種失敗，讓我察覺到光學習投資法是不夠的，必須理解金錢的本質才行。

不僅如此，我逐漸在投資前建立了正確的心態。如此一來，我的資產有了驚人的穩健成長，同時獲得了「安心」和「自由」。本書將我親身實踐的事情，整理成連兒童也能簡單重現的方法。

我現在有四個兒子，我曾經向我家老大就讀學校的校長說：「學校為什麼不教一些金錢相關的課程？」但校長卻以「因為對小孩來說，金錢的話題太困難了……」為由，不肯付諸行動。於是我決定親自教導兒子投資的有趣之處。

我兒子目前對自行投資這件事樂在其中，最近還迷上虛擬貨幣。所以，我待會要告訴大家的投資方法非常簡單。

我寫這本書的宗旨，就是希望把我兒子正在進行的方法告訴你。這種投資方法連小學生也能理解，只要付諸行動，年化報酬率有可能達到二○％以上。

本書撰寫的是已經過數據佐證的事實，以及明天開始任何人都能實踐的「最確實且簡單的資產增值法」。過去在金融界的我，將告訴各位其他有錢人不想透露的「真實」。我敢斷言：「富人和窮人在思考或行動上，只有些許的差異。」

事實上，只要知道「金錢的本質」，而且「對金錢有正確的判斷基準」，要增加資產非常簡單。而資產增加所帶來的，與零售自己重要的人生時間，每天拚命賺取薪水所能獲得的那種短暫的「安心」不同。

六大步驟 年化報酬率二○％以上

按照本書所寫的六大步驟，任何人都能以年化報酬率二○％以上的方式增加資產，這不是夢話，是有可能實現的。

步驟一：透過七個問題，釐清你是否在不知不覺間陷入「窮人思維」。 步驟二：理解「金錢本質」和「金錢奴隸系統」。 步驟三：知道「自己的現金流」，以及「腦內奴隸系統」。 步驟四：理解為何光是知道投資方法，還是無法付諸行動的理由。 步驟五：改寫潛意識，從「腦內奴隸系統」獲得解放的方法。 步驟六：脫離「金錢奴隸系統」，同時獲得安心與自由的方法。

※ 本書提到的「報酬率」，在說明確定提撥年金、小規模企業互助、NISA（少額投資免稅制度）等稅制優惠制度時是指「稅後報酬率」；在說明一般投資，包含華倫．巴菲特或瑞．達利歐的投資組合時，是指「稅前報酬率」。

※ 對個別金融商品的投資，請自行確認資訊進行判斷。因使用本書而發生任何損害時，作者及出版社恕難負責，敬請見諒。

（本文出自《每月1000元，輕鬆滾出千萬的雞尾酒投資法》作者：米安．薩米Mian Sami 譯者：林信帆)