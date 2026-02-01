在全球最貴之一城市工作…移工靠「虛假二分法」存錢 每周回顧效果很超值

記憶，不是我們寫下來的唯一理由。我們想要省思自己的開銷，我們想看著列出的支出清單好好想一想，看看能從中學到什麼。這不是要責怪自己亂花錢，只是為了保持覺察。清單上可能有些物品是我們真心喜愛的，帶來的喜悅遠超過花的那幾塊錢。那很棒，做得好！

也可能有些支出沒那麼值得。雖然還做得不夠好，但能察覺到這點就已經很好了。我曾在新加坡為移工開設了一系列工作坊（新加坡一直是全球數一數二昂貴的城市，而移工是當地薪水最低的族群，他們去那裡就是為了存錢！）。

有一天，一位參與者說他把每筆支出都標成「需要」或「想要」。他不是馬上標，而是週末回顧一整週的花費時才標，想想哪裡可以省，能不能少花一點，多存一點。

小組裡其他移工都覺得這方法不錯，問能不能在工作坊練習日誌的「支出追蹤」表格裡加一欄，讓大家都能這樣做，所以我就加了。既然對日誌的主要使用者（也就是移工）有所幫助，我當然沒意見。日誌的核心理念本來就不是要告訴他們該做什麼，而是幫助他們做想做的事。

各位也可以試試看，不過如果各位的處境沒有像移工那麼極端──在全球最貴的城市工作，往往為了養家而離鄉背井好幾年──那可能不需要這麼嚴格的做法。

區分「需要」和「想要」可能有幫助，但也可能產生問題，因為這非常主觀，不只每個人標準不同，就連同一個人在不同時候的標準也會變：有時候真的就是需要一瓶水啊！

這可能是所謂的虛假二分法：把事物硬分成兩類，但這兩類其實不存在。想像一把1 公尺長的捲尺，50 公分是中點。如果要把刻度分兩組，說一半在50 公分以上，一半在50 公分以下，這話倒也沒錯。

是沒錯，但這樣什麼都沒說明。聽起來好像捲尺是兩組刻度，彷彿一邊的刻度彼此之間有很多共同點，跟另一邊的刻度完全不同。但49 公分在一邊，51 公分在另一邊，兩者相差還不到3 公分。

這就是虛假二分法。如果把支出分成「需要」和「想要」，可能就是在這麼做。它們不見得是「善」和「惡」，但已經被硬塞進這些框架了。不如用刻意模糊的標籤，例如「讚」或「還好」，或者畫個笑臉和哭臉。

各位真正該問自己的是：這筆開銷，是否比我用來換它的人生及它原本能在未來為我換來的人生，更有價值？

有些事物的答案絕對是肯定的。我付的房租讓我、太太和孩子不用露宿街頭，這筆錢花得值得，我很慶幸有這筆錢可以花，也很願意花。昨天跟女兒一起吃的冰淇淋很棒，冰淇淋本身沒多特別，但藉這個機會停下來、坐下來、感受周遭並好好享受，絕對值那幾塊錢。

一旦寫下來，各位就能察覺哪些支出帶來快樂（例如冰淇淋），哪些支出是在避免真正的麻煩（例如房租）。答案不會永遠一樣。有時買支冰淇淋吃，吃完反而覺得有點噁心。有時房租也可能太貴。

寫下來讓各位有機會察覺哪裡的錢花得值，哪裡花得不值，進而有機會調整，這才是關鍵。如果不注意自己在做什麼，就無法知道自己喜不喜歡這樣做、對自己是好是壞。

但光靠腦袋做不到這點。我做不到，各位也做不到。或許一次能處理一件事，但沒辦法處理所有事、一整週的事，更別說一個月了。一定要寫下來。

直接看見自己的現狀，就是禪。冥想如果有意義，就是看見並理解自己，而記錄支出正是在做這件事。

不寫下來，就是在自我逃避，這不是正念。

