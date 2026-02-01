正念財務自由計畫 從記帳、呼吸到投資 7周輕鬆打造一輩子不為錢煩惱的致富心態

很少有主題像「禪」與「金錢」這樣風馬牛不相及。這很可惜，因為將「禪」帶入我們的財務生活，可以為我們的許多金錢煩憂提供解答。這就是我希望本書能提供的。

從一個極端來看，如果我們再也不需要金錢，就能擁有無限的財務安全感，我們將可以用喜樂而平靜的心態看待金錢；從另一個極端來看，花掉人生中經手的每一分錢，則會讓我們永遠無法獲得那份平靜。

本文出自《正念財務自由計畫》 雖然永遠不需要錢可能就像任何禪宗公案一樣不可能達成，但朝著這個方向前進的道路，比起不停地支出這條更多人走的路來說，將能得到更大的平靜。希望本書，能成為幫助各位找到自己的路的指引。

理解金錢

其實有一些簡單的途徑可以讓我們建立財商思維，去了解金錢是什麼及它可以為我們做些什麼；這些知識能幫助我們所有人過上更好的生活，但是很少有人曾被指引過這些途徑。

我們每個人都在和金錢打交道，經常花更多時間來賺錢和花錢，卻很少有時間了解錢。我們其實可以更清楚地知道如何有效運用金錢、如何讓錢為我們工作，而不是反過來為了錢而工作。

光是轉變對金錢的了解，就可能會對世界產生巨大的影響，對幸福感、心理健康、不平等，甚至對地球本身都有影響。希望本書可以成為各位理解金錢的入口，引領各位通往一條簡單的道路，擺脫我們常常加諸於金錢之上的壓力。

禪與極簡主義

據我所知，佛教的思想從印度傳到中國，在那裡被稱為「禪」，並可能融入了道家思想，之後在八百年前傳到日本，並被稱作「zen」。有人認為印度傳統中表示深度冥想的「禪那」（dhyana），與「禪」大致上有著相同的詞源。

當我想到「禪」時，也許和各位一樣，我想到的是日文詞彙「zen」，因為它在西方已經有了自己的意涵：極簡主義之美的精妙展現。我們可以在精心布置的枯山水庭園中看見禪，在以金線修補的破碎金繼（kintsugi）茶碗中看見禪，或在任何其他侘寂美學的安排中看見禪。

「禪」也存在於圓相（ensō）之中。這個概念如此簡單，就是畫一個完美的圓；卻又難以實現，因為每一個圓都不相同。它們是嚴謹練習的成果，卻出自平靜的心靈。看起來像是畫出一個零，卻代表著無限，一個回到自身起點的圓圈——幾乎要回到起點了。

我還將另一個概念納入「禪」，這來自一句據說是佛陀被問及最重要的教義時的回答：「無所住。」這句話如此有力，雖然嚴格來說未必是「禪」，但它對「無」的強調，在我看來非常「禪」，如果禪也意味著極簡主義的話。

畢竟，還有什麼比「無」更極簡呢？

（本文出自《正念財務自由計畫》作者：7美元百萬富翁 譯者：呂佩憶)