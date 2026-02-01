快訊

母女檔抽中日本天團嵐ARASHI演唱會門票 匯款單貼冰箱引家庭失和

聯合新聞網／ 格致文化
圖為2008年嵐為演唱會來台，在機場接受採訪。圖／聯合報系資料照片
圖為2008年嵐為演唱會來台，在機場接受採訪。圖／聯合報系資料照片

不光丟失信用、金錢，嚴重時更造成家庭失和

以下分享某位學員的故事。

她和女兒都是日本天團嵐（ARASHI）的超級粉絲。她們在嵐於二○一九年一月底宣布終止活動前，抽中了兩張十分珍貴的演唱會門票。

然而，她們抽到的場次是在北海道，由於需要花費不少交通費，所以她們決定暫時保留名額。若之後抽到比較鄰近的場次，就把北海道的場次取消；但如果沒有抽中鄰近場次，她們就必須馬上匯出北海道的門票費用。於是，這位做媽媽的學員刻意把匯款單貼在冰箱上，以免自己忘記匯款。

本文出自《養出「省錢體質」的紙類整理術》
然而，她們家冰箱上早已貼滿了各式紙張，包括：消費合作社的促銷傳單、食譜或優惠券等。混雜其中的小小匯款單，就這麼被淹沒了。

最後，由於未能抽中更鄰近的場次，母女倆只得前往北海道聽演唱會；偏偏她這個做媽的又忘了匯款，演唱會就這麼泡湯了。

女兒超級憤怒，家庭因此失和；學員本身則是徹底喪失自信心，因為她一直認為這樣是最好的做法。之所以把消費合作社的促銷傳單、食譜貼在冰箱上面，是為了讓家人吃到便宜又好吃的美食，優惠券也是為了節省日常開支。

這類失誤並不算少見。例如，因為紙類堆積如山、無法妥善管理，最後不是忘了註冊費的繳款期限，就是搞丟更換駕照的通知信，導致駕照逾期更換而失效，又或者不慎購買了相同的保險，反造成家庭開支的壓力……。

造成這種窘境的原因，全都是因為「先留下來再說」的壞習慣所致。

缺乏管理反而會惹禍上身

其實，考慮「先留下來再說」的人大多認真且好學；樂於參加各式各樣的才藝課程或地區活動。由於活動領域廣泛，難免會收到來自四面八方的紙類。

如果居家空間足夠，且家裡的任何人都能做好管理，自然沒有任何問題。但要確實保管所有紙類是不可能的。如果日常生活因為紙張過多而無法順利進行，那將會非常麻煩，這才是最可怕的。

我過去實在看過太多類似的案例了。保留紙張的初衷是為了「避免丟棄而造成失誤」，但是，如果沒有做好管理，就會害自己找不到，最終依舊惹禍上身。

希望大家能透過本書養成「這張紙真的需要保留嗎？」的思考習慣，而非單純地想著「應該如何收納」。

（本文出自《養出「省錢體質」的紙類整理術》作者：石阪京子 譯者：羅淑慧)

