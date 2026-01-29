金價再飆高！他買不到一年「報酬率狂漲6成」 房市輸慘了

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
國際貴金屬市場持續走強，黃金29日突破每盎司5500美元，再度創下歷史新高。財經專家阮慕驊分享個人投資經驗指出，自己去年購入的實體黃金，如今若賣回銀行，報酬已出現明顯成長，反觀房市表現相對疲弱，讓資金配置差異更加明顯。

美國聯準會在2026年首次政策會議中宣布，基準利率維持在3.5%至3.75%區間不變。聯準會主席鮑爾表示，美國經濟擴張動能仍在，就業市場逐步回穩，暫時不急於啟動降息。雖然美元指數29日小幅回穩，但金價仍延續強勢表現，突破每盎司5500美元關卡。

阮慕驊在臉書指出，他於2025年3月在台銀購入兩塊金鑽與一台兩（37.5 公克）黃金，當時總價約24萬元，依28日現貨價格換算，若出售可接近40萬元，漲幅逾六成。他認為，貴金屬快速上漲，反映出貨幣購買力下滑的長期趨勢，也讓投資人不得不思考資金應轉向何種替代資產，包括黃金、股票或房地產

他進一步分析，若去年選擇將資金投入房市，目前可能會感到壓力不小，因為相較股市與金價的強勁表現，房地產市場明顯轉趨冷清。

至於房市表現落後的原因，阮慕驊提出三項觀察。首先是流動性差異，股票與黃金可隨時變現，但房屋出售須等待買方、完成交易與過戶流程，實際取得資金往往需耗時數月。其次是折舊問題，黃金與股票不存在使用年限，但房屋隨居住時間增加逐漸老化，尤其都會區老屋比例高，面臨都更與重建門檻。第三則是管理成本，黃金僅需妥善保管，股票重點在於追蹤行情，但房屋若遇到租賃糾紛或惡房客，後續處理相當耗費心力。

阮慕驊最後強調，自住房仍具必要性，但若將房地產視為投資標的，必須審慎評估市場趨勢與自身財務能力，「得看您的眼光和財力。」

