好員工如何變啞巴？主管一句「順手處理」…熱心抓漏合約卻被迫扛爛攤子
把好員工訓練成閉嘴的管理方式
有些主管帶團隊，只在意：當下怎麼處理最快、最省事...
只要事情有人接、有人做，誰該做，反而沒那麼重要
久了之後，組織裡會慢慢形成一種多一事不如少一事的氣氛
小優到新公司上班後，很快就覺得哪裡怪怪的。
不是人不好，而是很多明明不對的事情，沒有人想指出來。大家看著事情發生，卻默契十足地保持沉默。
最讓她困惑的一件事是：公司的CI早就改了好幾年，但門市開出的發票上，卻還印著六、七年前的舊Logo。
終於有一天，小優忍不住了。她拿著在門市收集的發票，跟總經理說：
「我發現我們現在用的發票Logo，跟公司目前的識別不一樣，好像是很多年前的版本。」
總經理看了一眼，也愣了一下：「對耶，這是舊的」接著補一句「那你就通知相關部門，看怎麼處理吧！」
小優一愣。
「但我是商品部，這不是直營單位或管理單位該處理的事嗎？」
總經理想了想，說：「這就是順手處理一下的事情，反正誰通知不是通知。」
就這樣，小優在沒有職責、沒有權限的情況下，替自己多接了一件事。
後來還有一次。
在規劃商品、使用公司專利成分時，小優發現一件更不合理的事：當初研發單位向某外部單位購買專利時，簽的是「一年一約、沒有期限」的合約。
換句話說，只要公司持續使用，權利金就等於要付到沒有盡頭。
以她過去的經驗，這樣的條款，風險極高。
於是她在會議上提出來。總經理聽完，也覺得不妥，便對她說：「那你去跟對方重新談合約吧。」
小優再次愣住。「這不是我當初簽的約，窗口我也不認識，而且這應該是研發部門的事。」
總經理回她一句：「不管當初是哪個部門籩，這都是公司的事。」小優硬是被逼著要接下這個爛攤子。
那一刻，小優突然明白了，為什麼其他同事看到問題都不出聲。
她也開始學起其他人三緘其口。看到不對的事，不再多說；會議上能不開口，就不開口。
因為她已經知道...在這間公司裡，一旦你說出口，原本不干你的事，很快就會變成你的事。
很多主管在管理時，圖的是一時方便、就地解決。但這種便宜行事的結果，就是把「指出問題的人」，一個一個訓練成沉默者。
最後留下來的，不是沒有問題的組織，而是沒有人敢再說問題的組織。
而組織的變調，往往就是從這種安靜開始的。
