發票印出來500元直接飛了…還在拿紙本？勸長輩用載具「講這句」最有效
許多長輩結帳時仍習慣索取紙本發票，認為「握在手裡才踏實」，卻不知此舉已實質降低中獎機率。
財政部針對未印出紙本的雲端發票設有「專屬獎」，其中「500元獎項」僅限將發票存入載具者才能兌領。一旦民眾要求店員印出電子發票證明聯，該張發票即刻喪失對中500元、800元等專屬獎的資格，等同白白放棄百萬組的中獎機會。
雲端發票最大優勢在於擁有「雙重對獎」機制。每一筆消費除可對一般統一發票獎號（最高1000萬元）外，系統會再額外核對一次包含100萬元、2000元、800元及500元的雲端專屬獎；若兩邊同時中獎，政府將擇優給獎。意即使用載具不僅毫無損失，反而比索取紙本者多出一整套專屬中獎號碼，大幅提升獲獎期望值。
在實務操作上，載具更能解決長輩眼力不佳或保存不易的困擾。傳統紙本發票需人工耗時整理，且常因遺失、毀損或過期而錯失獎金。
改用載具後，財政部系統將自動對獎，若預先設定領獎帳戶，獎金更會自動匯入，完全免去人工核對與前往超商、銀行兌領的舟車勞頓，既安全又具效率。
比較兩者差異：
紙本發票僅有一次對獎機會，且承擔遺失風險
雲端發票則享有「一般獎加專屬獎」雙重機會，並具備自動化服務優勢
建議民眾可協助將長輩常用的敬老卡、悠遊卡進行歸戶綁定，長輩消費時僅需感應卡片即可存入發票，無需額外學習操作手機或改變付費習慣，即可無痛接軌。
對於試圖協助長輩跨越數位門檻的民眾，最有效的溝通策略在於強調「實質利益」。應鎖定「500元專屬獎」為核心訴求，明確告知長輩「印出發票等同放棄潛在獎金」；務實的消費心理下，無人願意平白錯失中獎機會，這項「不印才有的福利」，正是推動長輩改變習慣的最強誘因。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言