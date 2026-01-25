不當網紅也能靠社群賺錢！內向i人靠「3種玩法」年收破百萬

摘要 梅根是個標準的內向人，但她卻成為內容創作者，並在沒有粉絲基礎、不經營個人社群、沒有高檔設備的狀況下，幫自己賺進穩定的生活費。她是如何做到的？

梅根·史賓塞（Megan Spencer）從小就是個標準的i人，個性內向的她，從沒想過自己會成為內容創作者，更沒想到能靠經營網路內容賺進6位數年收入（編按：為美元的6位數），並成功還清6萬美元（約合新台幣189萬元）的債務。

她歸納出3個方向，讓「i人」創作者能在不曝光、不張揚的情況下，低調的在網路世界中獲得報酬，這3個方向都脫離不了一種內容創作形式——UGC行銷。

不需要粉絲，一支手機就能開始高效副業

梅根認為，UGC（User Generated Content，使用者創作內容）是內向型工作者最容易被忽略的收入來源之一。

UGC指的是品牌付費請一般人拍攝產品影片或照片，讓品牌用於廣告或社群行銷。創作者不需要在自己的帳號發布內容，也不需要粉絲基礎，任務只有一個：把產品說清楚，讓消費者看了想買。

1.品牌買單的是技能，不是粉絲數

梅根表示，品牌在意的不是粉絲數量，而是你的內容能不能帶來轉換率。燈光好、收音清楚，當然加分，但再怎麼優質的設備，都不會幫你賺錢。

真正能帶來收入的，是你能不能在鏡頭前，把話講清楚，讓觀眾覺得「你懂我」，最後願意進一步了解、甚至下單。

許多有效的UGC內容並不精緻，但訊息到位。梅根第一則走紅的短影片，是一則開箱影片，她沒有露面、用手機拍攝，背景是自家廚房。她在影片開頭放了一句話：「你不用成為網紅也能賺錢。」

這句話直擊人心，也成為她的流量密碼。梅根指出，很多人覺得要有好的設備才能開拍，但事實上，一支手機、穩定的腳架和補光燈就足夠了。

2.你需要的是社群，不是觀眾

新手最容易放棄的原因，是孤軍奮戰。梅根坦承，她當初創辦給i人的FB社團時，其實沒有想過要經營什麼品牌，或設計行銷漏斗。單純是想找跟她一樣的創作者，一起交流、互相取暖。

她分享：「我們都在摸索怎麼拍影片，又不太敢在公開場合問一聽就很新手的問題。像我自己就常在半夜對著Google狂搜：『30美元以內哪支麥克風最適合配音？』、『怎樣拍產品才不會看起來很髒？』」

梅根那時一直想，為什麼沒有一個地方，可以讓人放心問這些問題？大幅降低試錯成本？

起初FB社團只有十幾個人，現在已經有超過1.9萬名成員。大家分享的都是很實際的經驗：成功案例、踩雷經驗、設備連結、腳本模板、螢幕錄影，甚至更新每個月的副業收入。

這種即時的、真實的交流，是Google搜尋不到的，它讓許多人少走冤枉路，也讓內容創作者在尷尬的新手期不會是一個人。

3.建立能長期運作的系統

梅根說，剛開始沒自信很正常，她的自信也不是一開始就有的，而是做著做著慢慢累積的。剛起步時，對她幫助最大的不是心理建設，而是專心把手上的事情做好。

她表示，這個圈子很常在談曝光、流量，但真正重要的，是內容有沒有用。觀眾看得懂產品嗎？能不能想像它怎麼用在自己的生活裡？品牌拿到影片後，能不能幾乎不用改就直接拿去投放？這些，才是價值所在。你不是靠被看見賺錢，而是靠幫品牌解決問題賺錢。

梅根一再強調，UGC的本質不是經營人設，而是解決商業問題。

當你建立起穩定流程——接案、拍攝、交付、收款——這份工作就能持續運作。你不必擔心熱度消退，也不必經營粉絲關係，只需把每個案子做好。

UGC的優勢在於高度彈性：不想露臉，可以只拍手部；不想經營社群，就專心接案；時間安排，也由自己決定。

和網紅經濟不同！不追求名氣，只是穩定賺進生活費

梅根認為，市場上其實有不少和她相似的內容創作者——每天在接送孩子、準備家人三餐之間奔波，渴望增加收入，卻對公開私生活、追逐流行，甚至成為網紅本身興趣缺缺。

她也觀察到網紅經濟正在退燒，未來會有越來越多像她這樣的「反網紅經濟」出現，況且對許多性格內向、重視隱私的「i人」而言，他們並不追求流量或名氣，只希望透過網路賺到足以維持生活的收入。

這樣的「反網紅經濟」，特別適合想要更多自由、不想被流量和業績追著跑的人。它已經幫助很多原本從沒想過自己能當創作者的人，走出一條不一樣、但很踏實的路。

