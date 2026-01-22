快訊

年終放大術！善用股債理財 「多元+避險」配置更穩健

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
各家企業陸續公布年終獎金方案，如何運用這筆得來不易的資金，成為民眾最關注的議題。台北富邦銀行表示，股債理財 「多元＋避險」配置更穩健。圖／台北富邦銀行
各家企業陸續公布年終獎金方案，如何運用這筆得來不易的資金，成為民眾最關注的議題。台北富邦銀行表示，股債理財 「多元＋避險」配置更穩健。圖／台北富邦銀行

隨著各家企業陸續公布年終獎金方案，如何運用這筆得來不易的資金，成為民眾最關注的議題。台北富邦銀行表示，2026年全球經濟雖維持溫和成長與溫和通膨格局，但市場波動仍將頻繁出現，建議民眾以提升資產組合抗震能力與強化配置均衡性為原則，透過跨資產與跨區域配置提升整體財務韌性，為新的一年奠定穩健基礎。

北富銀分析，今年美國經濟有望避免周期性衰退，全球貨幣環境偏向寬鬆，風險資產仍具吸引力，資產配置方面，建議維持「股優於債、債優於現金，多元加避險」策略，並降低單一國家或單一題材的比重，以提升投組韌性。

在股市部分，美股仍是亮點，但因評價略高，建議以「全球股票」為核心，布局估值合理、具成長性的市場，如台灣、韓國、越南等新興亞洲，以及與美股連動性較低的印度。反之，對政治風險高、匯率大幅波動且依賴大宗商品循環的市場則宜保持距離。債市方面，高評級債因波動下降與企業體質改善而具吸引力，可搭配多邊機構債分散單一政府利率風險，並適度納入非投資等級債提升殖利率。短期仍建議避開日本、澳洲、紐西蘭等具升息預期的長天期公債。

匯市上，隨聯準會邁入降息週期，而歐日央行可能持續按兵不動或回歸正常化，使利差收斂並帶動歐元、澳幣等非美貨幣走強。不過，美國在創新與經濟韌性仍具優勢，美元於低檔仍不排除反彈。新興貨幣普遍受惠美元轉弱，但像阿根廷、土耳其、印尼、菲律賓等基本面脆弱或赤字高的市場，仍需審慎面對。

北富銀也提出專業建議。小資族可先預留一個月生活預備金，其餘獎金則先分出六至七成配置在基金或股票定期定額。標的可以選具成長性的股票型或平衡型基金；若希望兼具保障與累積效果，分紅保單是不錯的「穩中求盈」選項。

若是上有老下有小的三明治族，需要在家庭責任與財務負擔間取得平衡，建議從「負債檢視」開始，先盤點房貸與其他債務，再以成長與收益並重的平衡型基金、穩健配息的海外債券建立多來源現金流。同時，可搭配高保障型保單，作為保障家庭與累積中長期資產的雙重工具。退休或屆退族，年終獎金應以「穩健存放＋月月領取」為主軸，將生活必需金與抗通膨資產清楚區分。

市場 股票 台北富邦銀行

別被團費騙了！3.5萬遊杜拜以為大家都很省…菲女狼：為幫導遊業績隨手刷數萬

人不可貌相 窮遊團其實並不窮 朋友一聽說我要去杜拜，眼神立刻變得有點羨慕，彷彿我忽然成了什麼很有錢的人。 但其實，這趟我自己都笑稱是「窮遊團」。機票加住宿，再加幾個基本行程，不到三萬五。

朋友被霸凌反擊卻挨罵？被說雞婆也要做…正義被沉默掩蓋：擇獨善其身還是勇敢開口

點出錯誤　是為了修復 你今天過得好嗎？這麼晚了，我還是小聲點吧。如果不介意，我想像平常一樣，坐在你身旁一起聊一聊。 夜裡，我常會一個人發著呆，放任身體慢慢陷入沙發裡，不過這麼做，根本無法喚來睡

好好說再見…其實是在說謝謝！一封來自天堂的信 教會我不留遺憾

好好說再見 即使再也不見 將椅子放在靠窗的位置，我們來聊聊天吧。 悠然望向窗外遙遠的天空，光線使人感到溫暖。我想，就算暫時沒人說話也沒關係。 但發呆的時候，某些不太想碰觸的過往回憶，常會忽然

別讓眼光扼殺創意！重面子反變半吊子？放下無謂自尊…才能真正拚盡全力

做事重面子 反而成了半吊子 我會在一天的尾聲、完全放鬆下來時，回想今天一整天所發生的事。其實不想特別去想。不過，就算不特別回想，還是會浮現在腦中。 關於那些自己不甘心的慘狀，或是對誰感到愧

老婆借錢付醫藥費…丈夫不知情也要扛！律師揭「共同債務」殘酷真相

一對夫妻婚後，女方家人突發疾病住院，醫療費數十萬元。女方未告知丈夫，獨自向朋友借款。數年後兩人欲離婚，當初借錢的朋友隨即要求兩人共同償還。男方表示完全不知情，拒絕負責。這筆債務是否屬於「夫妻共同債務」

