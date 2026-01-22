朋友被霸凌反擊卻挨罵？被說雞婆也要做…正義被沉默掩蓋：擇獨善其身還是勇敢開口

點出錯誤 是為了修復

你今天過得好嗎？這麼晚了，我還是小聲點吧。如果不介意，我想像平常一樣，坐在你身旁一起聊一聊。

夜裡，我常會一個人發著呆，放任身體慢慢陷入沙發裡，不過這麼做，根本無法喚來睡意，只是單純發呆，天馬行空的想著各種事情。

那件事那樣做真的沒問題嗎？自己這樣真的好嗎？今後到底會發生什麼事情...大概都是在思考這類問題。

不過，主要都不是正確與不正確之間的抉擇，而是在我不知道的地方，有沒有人受到傷害、有沒有人感到難過？我時常會掛心這些事情。

覺得「錯誤」的事情，就要儘早說出口。如果不這麼做，錯誤就會蔓延，並且往不正確的方向前進。

小學時，我有位罹患不治之症的朋友，因為生病的事被一個女孩子嘲笑，一開始他默默忍耐，但她越說越過分，我那位朋友最後終於無法忍受， 生氣的哭著揮拳揍了那位女孩。因為這件事情，朋友被對方父母和老師狠狠罵了一頓，他們一味的指責他：「男孩子怎麼可以對女生使用暴力。」

當時，他沒有對自己打人的原因多做解釋。不，應該說是難以說出口吧，畢竟是有關他生病的事。

我在旁目睹一切真相，心裡總覺得這樣是不對的。

某天晚上，我單獨前往那個女孩子的家，跟她父母說，她當時說了多過分的話，應該被罵的不是我朋友，而是那個女孩子才對。那天晚上，女孩看著我的眼神，我至今仍印象深刻。

隔天，我被學校老師叫過去，斥責我昨天晚上的行為，說我有必要為朋友報仇做到這樣嗎？結果我所認為的錯誤，沒有受到糾正。朋友知道了只是說：「算了啦。」但我回答：「不能算了。」他沒有再繼續回話。

直到最後，那個女孩都沒有說出真相。但我相信，那個女孩的雙眼，她從眼神中透露出「對不起」的訊息。

點出錯誤可能事情還是不會有改變。不過，被指出錯誤的人，或多或少能從這件事上學到什麼，或許沒表達出來，但多少會在內心感到愧疚，這樣已經足夠了。當然，我也不會忘了說出真相的那一刻。 大是文化《松浦彌太郎寫給凌晨五點的你： 不想一個人、不想上班、覺得人生進度落後了……美學大師的微建議，關於生活中那些不美的事》，作者：松浦彌太郎

各位覺得呢？我本身當然也會犯錯，這點我比誰都清楚。明確指出錯誤之後的心情，更是格外煎熬。在我不知道的地方，有沒有人因此受傷、因此感到難過？儘管如此，我還是選擇將自己認為錯的事說出口。

這種時候，總是有人會說：「算了啦。」我就會堅持「不能算了」。另一方面，卻又對自己的雞婆感到煩躁，也擔心在我看不到的地方，是不是會傷害到誰？會不會有人因此感到難過？

我絕非出於一時衝動，或是因為想爭什麼、想責備對方，才點出那些錯誤的，只是不希望真相被錯誤所掩蓋。

我這樣的做法，可能也是種「錯誤」，這我自己也很清楚。既然把錯誤說出口，也可能是錯的，是不是還是保持沉默比較好？在這點上，我還有許多需要學習的地方。夜裡，我總是獨自一人發著呆，淨想著這些。

各位又是怎麼想的呢？

