快訊

被迫視犧牲理所當然…勇消詹能傑殉職 母淚訴：他的死不該只是一則新聞

車銀優被爆利用「母親公司」逃漏稅200億 經紀公司回應了

北科附工校長不適任遭改任 教育部函請北科大速派代理校長

朋友被霸凌反擊卻挨罵？被說雞婆也要做…正義被沉默掩蓋：擇獨善其身還是勇敢開口

聯合新聞網／ 松浦彌太郎
朋友遭嘲笑反擊卻受罰，我不願真相石沉大海，選擇夜訪對方家長說明原委。示意圖／Ingimage
朋友遭嘲笑反擊卻受罰，我不願真相石沉大海，選擇夜訪對方家長說明原委。示意圖／Ingimage

點出錯誤　是為了修復

你今天過得好嗎？這麼晚了，我還是小聲點吧。如果不介意，我想像平常一樣，坐在你身旁一起聊一聊。

夜裡，我常會一個人發著呆，放任身體慢慢陷入沙發裡，不過這麼做，根本無法喚來睡意，只是單純發呆，天馬行空的想著各種事情。

那件事那樣做真的沒問題嗎？自己這樣真的好嗎？今後到底會發生什麼事情...大概都是在思考這類問題。

不過，主要都不是正確與不正確之間的抉擇，而是在我不知道的地方，有沒有人受到傷害、有沒有人感到難過？我時常會掛心這些事情。

覺得「錯誤」的事情，就要儘早說出口。如果不這麼做，錯誤就會蔓延，並且往不正確的方向前進。

小學時，我有位罹患不治之症的朋友，因為生病的事被一個女孩子嘲笑，一開始他默默忍耐，但她越說越過分，我那位朋友最後終於無法忍受， 生氣的哭著揮拳揍了那位女孩。因為這件事情，朋友被對方父母和老師狠狠罵了一頓，他們一味的指責他：「男孩子怎麼可以對女生使用暴力。」

當時，他沒有對自己打人的原因多做解釋。不，應該說是難以說出口吧，畢竟是有關他生病的事。

我在旁目睹一切真相，心裡總覺得這樣是不對的。

某天晚上，我單獨前往那個女孩子的家，跟她父母說，她當時說了多過分的話，應該被罵的不是我朋友，而是那個女孩子才對。那天晚上，女孩看著我的眼神，我至今仍印象深刻。

隔天，我被學校老師叫過去，斥責我昨天晚上的行為，說我有必要為朋友報仇做到這樣嗎？結果我所認為的錯誤，沒有受到糾正。朋友知道了只是說：「算了啦。」但我回答：「不能算了。」他沒有再繼續回話。

直到最後，那個女孩都沒有說出真相。但我相信，那個女孩的雙眼，她從眼神中透露出「對不起」的訊息。

點出錯誤可能事情還是不會有改變。不過，被指出錯誤的人，或多或少能從這件事上學到什麼，或許沒表達出來，但多少會在內心感到愧疚，這樣已經足夠了。當然，我也不會忘了說出真相的那一刻。

大是文化《松浦彌太郎寫給凌晨五點的你： 不想一個人、不想上班、覺得人生進度落後了……美學大師的微建議，關於生活中那些不美的事》，作者：松浦彌太郎
大是文化《松浦彌太郎寫給凌晨五點的你： 不想一個人、不想上班、覺得人生進度落後了……美學大師的微建議，關於生活中那些不美的事》，作者：松浦彌太郎

各位覺得呢？我本身當然也會犯錯，這點我比誰都清楚。明確指出錯誤之後的心情，更是格外煎熬。在我不知道的地方，有沒有人因此受傷、因此感到難過？儘管如此，我還是選擇將自己認為錯的事說出口。

這種時候，總是有人會說：「算了啦。」我就會堅持「不能算了」。另一方面，卻又對自己的雞婆感到煩躁，也擔心在我看不到的地方，是不是會傷害到誰？會不會有人因此感到難過？

我絕非出於一時衝動，或是因為想爭什麼、想責備對方，才點出那些錯誤的，只是不希望真相被錯誤所掩蓋。

我這樣的做法，可能也是種「錯誤」，這我自己也很清楚。既然把錯誤說出口，也可能是錯的，是不是還是保持沉默比較好？在這點上，我還有許多需要學習的地方。夜裡，我總是獨自一人發著呆，淨想著這些。

各位又是怎麼想的呢？

（本文摘自大是文化《松浦彌太郎寫給凌晨五點的你： 不想一個人、不想上班、覺得人生進度落後了……美學大師的微建議，關於生活中那些不美的事》，作者：松浦彌太郎）

相關新聞

年終放大術！善用股債理財 「多元+避險」配置更穩健

隨著各家企業陸續公布年終獎金方案，如何運用這筆得來不易的資金，成為民眾最關注的議題。台北富邦銀行表示，2026年全球經濟...

別被團費騙了！3.5萬遊杜拜以為大家都很省…菲女狼：為幫導遊業績隨手刷數萬

人不可貌相 窮遊團其實並不窮 朋友一聽說我要去杜拜，眼神立刻變得有點羨慕，彷彿我忽然成了什麼很有錢的人。 但其實，這趟我自己都笑稱是「窮遊團」。機票加住宿，再加幾個基本行程，不到三萬五。

朋友被霸凌反擊卻挨罵？被說雞婆也要做…正義被沉默掩蓋：擇獨善其身還是勇敢開口

點出錯誤　是為了修復 你今天過得好嗎？這麼晚了，我還是小聲點吧。如果不介意，我想像平常一樣，坐在你身旁一起聊一聊。 夜裡，我常會一個人發著呆，放任身體慢慢陷入沙發裡，不過這麼做，根本無法喚來睡

好好說再見…其實是在說謝謝！一封來自天堂的信 教會我不留遺憾

好好說再見 即使再也不見 將椅子放在靠窗的位置，我們來聊聊天吧。 悠然望向窗外遙遠的天空，光線使人感到溫暖。我想，就算暫時沒人說話也沒關係。 但發呆的時候，某些不太想碰觸的過往回憶，常會忽然

別讓眼光扼殺創意！重面子反變半吊子？放下無謂自尊…才能真正拚盡全力

做事重面子 反而成了半吊子 我會在一天的尾聲、完全放鬆下來時，回想今天一整天所發生的事。其實不想特別去想。不過，就算不特別回想，還是會浮現在腦中。 關於那些自己不甘心的慘狀，或是對誰感到愧

老婆借錢付醫藥費…丈夫不知情也要扛！律師揭「共同債務」殘酷真相

一對夫妻婚後，女方家人突發疾病住院，醫療費數十萬元。女方未告知丈夫，獨自向朋友借款。數年後兩人欲離婚，當初借錢的朋友隨即要求兩人共同償還。男方表示完全不知情，拒絕負責。這筆債務是否屬於「夫妻共同債務」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。