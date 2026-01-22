快訊

被迫視犧牲理所當然…勇消詹能傑殉職 母淚訴：他的死不該只是一則新聞

車銀優被爆利用「母親公司」逃漏稅200億 經紀公司回應了

北科附工校長不適任遭改任 教育部函請北科大速派代理校長

好好說再見…其實是在說謝謝！一封來自天堂的信 教會我不留遺憾

聯合新聞網／ 松浦彌太郎
道別不是結束，而是對過往經歷的總結與感謝。透過婆婆的信，我學會將「再見」轉化為「謝謝」，並相信這也是嶄新邂逅的前奏曲。示意圖／Ingimage
道別不是結束，而是對過往經歷的總結與感謝。透過婆婆的信，我學會將「再見」轉化為「謝謝」，並相信這也是嶄新邂逅的前奏曲。示意圖／Ingimage

好好說再見 即使再也不見

將椅子放在靠窗的位置，我們來聊聊天吧。

悠然望向窗外遙遠的天空，光線使人感到溫暖。我想，就算暫時沒人說話也沒關係。

但發呆的時候，某些不太想碰觸的過往回憶，常會忽然閃過我的腦海。例如，我不太擅長說再見，或根本該說在這方面有些障礙。面對與人道別的時刻，我總是帶著深深的懊悔，到現在也沒有絲毫改變，這一直是我難以克服的關卡。

跟某個人的關係越好，我就越難以跟對方道別，甚至會逃避說再見這件事。比方說，在跟旅行途中認識的人道別時，我都會感到寂寞、悲傷而痛苦，經常選在出發的清晨就不告而別。

我也搞不清楚自己為什麼要這樣做，或許，是不太懂得如何消化，這種悲傷的情緒和場合，於是選擇逃避。總之，我就是無法接受說再見這件事，尤其，自己又是個愛哭鬼，就算知道終須一別，還是很難坦然的告別。

說再見 其實是在說「謝謝」

道別，是為了幫人生中的各種經驗做個總結。也是揚帆出發，以及嶄新邂逅的前奏曲。

今年春天，我認識的一位長輩化作夜空中的星星，離開了這個世界。她是瑪莉婆婆，高齡92歲，平常與兒子富蘭克林，一同居住在舊金山北部的小村落，她的手藝非常精湛，親手為我打造出多雙好走又優雅的鞋。

雖然知道這一刻早晚都會到來，即使想見上她最後一面，卻不是能說見就見的。這麼說來，我這個人還真是糟糕。

一陣子之後我收到了一封信。是婆婆親手寫的，由富蘭克林寄給我。

大是文化《松浦彌太郎寫給凌晨五點的你： 不想一個人、不想上班、覺得人生進度落後了……美學大師的微建議，關於生活中那些不美的事》，作者：松浦彌太郎
大是文化《松浦彌太郎寫給凌晨五點的你： 不想一個人、不想上班、覺得人生進度落後了……美學大師的微建議，關於生活中那些不美的事》，作者：松浦彌太郎

信中寫道，「能夠認識你，真的是件很幸福的事，謝謝你。一天記得要吃一顆雞蛋。」最後寫到，「我有預感，未來我們會在某個地方再相見。」

對瑪莉婆婆的思念，若能化作言語好好傳達給她就好了。真希望彼此的心意，能成為一座橋，讓我們隨時都能見面，也讓我能好好說再見。

於是，我也寄出了一封信，向婆婆說：「再見，我們終將再相遇。一直以來，真的很感謝您。」不知道婆婆在天上是不是已經收到了？

寄出這封信我才發現，說再見，其實就是在說謝謝。

婆婆在生命的最後，讓我察覺到了這件事。

是啊，再見，其實就是感謝，所以更要慎重的表達才行。如果是謝謝的話，我應該也能好好的說出口。畢竟，讓別人了解自己的謝意，是非常重要的事。

說個題外話，最近我慢慢發現本來自己排斥的事，都蘊藏著好的意義。例如，哭泣其實也可以是件好事，請容我之後再繼續分享。

（本文摘自大是文化《松浦彌太郎寫給凌晨五點的你： 不想一個人、不想上班、覺得人生進度落後了……美學大師的微建議，關於生活中那些不美的事》，作者：松浦彌太郎）

婆婆

相關新聞

年終放大術！善用股債理財 「多元+避險」配置更穩健

隨著各家企業陸續公布年終獎金方案，如何運用這筆得來不易的資金，成為民眾最關注的議題。台北富邦銀行表示，2026年全球經濟...

別被團費騙了！3.5萬遊杜拜以為大家都很省…菲女狼：為幫導遊業績隨手刷數萬

人不可貌相 窮遊團其實並不窮 朋友一聽說我要去杜拜，眼神立刻變得有點羨慕，彷彿我忽然成了什麼很有錢的人。 但其實，這趟我自己都笑稱是「窮遊團」。機票加住宿，再加幾個基本行程，不到三萬五。

朋友被霸凌反擊卻挨罵？被說雞婆也要做…正義被沉默掩蓋：擇獨善其身還是勇敢開口

點出錯誤　是為了修復 你今天過得好嗎？這麼晚了，我還是小聲點吧。如果不介意，我想像平常一樣，坐在你身旁一起聊一聊。 夜裡，我常會一個人發著呆，放任身體慢慢陷入沙發裡，不過這麼做，根本無法喚來睡

好好說再見…其實是在說謝謝！一封來自天堂的信 教會我不留遺憾

好好說再見 即使再也不見 將椅子放在靠窗的位置，我們來聊聊天吧。 悠然望向窗外遙遠的天空，光線使人感到溫暖。我想，就算暫時沒人說話也沒關係。 但發呆的時候，某些不太想碰觸的過往回憶，常會忽然

別讓眼光扼殺創意！重面子反變半吊子？放下無謂自尊…才能真正拚盡全力

做事重面子 反而成了半吊子 我會在一天的尾聲、完全放鬆下來時，回想今天一整天所發生的事。其實不想特別去想。不過，就算不特別回想，還是會浮現在腦中。 關於那些自己不甘心的慘狀，或是對誰感到愧

老婆借錢付醫藥費…丈夫不知情也要扛！律師揭「共同債務」殘酷真相

一對夫妻婚後，女方家人突發疾病住院，醫療費數十萬元。女方未告知丈夫，獨自向朋友借款。數年後兩人欲離婚，當初借錢的朋友隨即要求兩人共同償還。男方表示完全不知情，拒絕負責。這筆債務是否屬於「夫妻共同債務」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。