別讓眼光扼殺創意！重面子反變半吊子？放下無謂自尊…才能真正拚盡全力

做事重面子 反而成了半吊子

我會在一天的尾聲、完全放鬆下來時，回想今天一整天所發生的事。其實不想特別去想。不過，就算不特別回想，還是會浮現在腦中。

關於那些自己不甘心的慘狀，或是對誰感到愧疚的歉意、怒氣沖天的心情、羞怯的情感、不想承認的結果、想忘掉的事...想起這些事，有時都令人不禁嘆氣。話說回來，生活正是由這些瑣事堆疊而成的。

但遇到這樣的失敗、挫折、停滯、不順利的事，到底該發狠踹自己一腳，逼自己好好面對？或是給自己一個大大的擁抱，然後輕輕翻過這一頁。抑或無視這些記憶，當作一切都沒發生？

我的經驗是，如果無法坦然面對這樣的自我，就會不知道明天該往哪個方向走、該如何踏出新的步伐，進而思考明天該做什麼。

不愛面子後 才認清真正值得珍惜的

每個人都有一個，連自己都羞於面對的自我。那個部分可能因人而異， 以我個人來說，大概得在「愛面子」這方面特別努力。

因為愛面子，沒辦法使盡全力；因為愛面子，錯過了大好機會；因為愛面子，不知該如何表現；因為愛面子，沒把心裡的話寫出來；因為愛面子，沒把想說的話說出口；因為愛面子，沒能好好說句「謝謝」...是的，不愛面子，其實是一件非常重要的事。

我有時會想，自己應該贏不了不顧面子的人。就像我想到一個沒有人用過的表述方式，但要實際運用在工作上，多少還是會猶豫，於是不知不覺，就調整成有點半吊子的表現方式了。

為什麼會猶豫？明明自己也覺得是前所未有的創意。因為太在意世間、公司同事的眼光、在乎身邊親友的看法。我擔心、害怕，不想被人說「這種事你也做得出來？」

於是，我硬生生打消這個嶄新的念頭了。

我認為，無論是在工作上或日常生活中，能盡情享受樂趣的關鍵，就在於「不重面子」。能拚盡全力、放手一搏的關鍵，也在於「不重面子」。堅持自己的想法，實現自己的希望，貫徹這份感受。

「不重面子」，其實也代表了一份勇氣、覺悟，以及不自欺。回首過往，我不知道自己跟「成功」這兩個字能否沾得上邊，但現在我能很明確的說，推動我實現願望時的力量，是因為我當時「不顧面子」。現在我已經能清楚理解，當一件事的結果不盡理想時，就是因為自己臉皮太薄了。

知道歸知道，做起來卻相當不容易，至少對我而言是如此。不過，只要不重面子，似乎就能跨越一道鴻溝，繼續往前邁進。

在關鍵時刻，不顧面子是很了不起的一件事。當然，這裡說的不顧面子，可不是胡鬧、或是帶給周遭人麻煩，而是為了達成某個目標，付出一切的氣魄。

我對自己的期許：一定要實現這個目標——不重面子。再加把勁，努力加油。

