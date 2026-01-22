別被團費騙了！3.5萬遊杜拜以為大家都很省…菲女狼：為幫導遊業績隨手刷數萬

人不可貌相 窮遊團其實並不窮

朋友一聽說我要去杜拜，眼神立刻變得有點羨慕，彷彿我忽然成了什麼很有錢的人。

但其實，這趟我自己都笑稱是「窮遊團」。機票加住宿，再加幾個基本行程，不到三萬五。

還有朋友半開玩笑地說：「這麼便宜，你下飛機確定不是到柬埔寨？」

老實說，我一開始也以為，會報這種團的人，大概和我一樣，精打細算、口袋不深。

結果行程一走才發現，我完全看走眼。

團裡有早早退休的醫師夫妻，也有後來才發現、其實是上過新聞的知名工藝設計師，還有一對自己經營公司的父子檔。

原本以為跟我一樣窮遊的團員，其實各個「實力堅強」的。

一路上買買買。杜拜知名巧克力、橄棗，買起來毫不手軟；號稱中東名產的香精，幾乎人手好幾瓶。

就算進到一看就知道是幫領隊衝業績的購物行程。團員們沒有太多猶豫。

四萬多的鍋具，有人直接刷卡帶走；好幾萬的皮衣，在團裡成交了好幾件

甚至有團員私下跟我說，其實自己也沒有特別喜歡動輒好幾萬，又不是知名品牌的皮衣，只是覺得導遊一路服務很周到，幫忙做點業績，也無妨。

原本我以為，會選擇這種「窮遊團」的人，經濟狀況大概都普普通通。

直到行程一路走下來，才發現事情並不是我想的那樣。

用外表、用選項、用表面條件去判斷一個人的實力，其實很容易看走眼。

因為你看到的，往往只是他選擇呈現給你的那一面，而不是他真正有多少餘裕。

所以，人真的是不可貌相，永遠不要以貌取人。

◎本文獲 菲女狼 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。