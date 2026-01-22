老婆借錢付醫藥費…丈夫不知情也要扛！律師揭「共同債務」殘酷真相

快訊

聯合新聞網／ 兩岸律師楊軒廷
妻子借錢付娘家醫藥費，在台灣因非「家庭生活費」丈夫免責。但在大陸若被視為履行贍養義務，即便丈夫不知情，恐怕仍需共同償還。示意圖／Ingimage
一對夫妻婚後，女方家人突發疾病住院，醫療費數十萬元。女方未告知丈夫，獨自向朋友借款。數年後兩人欲離婚，當初借錢的朋友隨即要求兩人共同償還。男方表示完全不知情，拒絕負責。這筆債務是否屬於「夫妻共同債務」？

臺灣法律：家庭生活費用才屬共同債務

依臺灣《民法》規定，夫妻原則上各自負責自己的債務，只有符合「家庭生活費用」的支出，例如日常家用、共同生活所需費用，才會成為夫妻共同債務。本案中女方借款是為家人醫療費，並非夫妻共同生活所需，男方對此亦不曾表示願意擔任保證人，因此不符共同債務的要件。

大陸法律：涉及扶養義務者多認定為共同債務

大陸方面，除了家庭日常生活需要的債務外，只要與履行扶養、贍養義務相關，即使未經另一方同意，依照最高人民法院的見解，均屬夫妻共同債務。本案中，女方為家人醫療費借款，可能被認定為履行贍養義務，因此男方即便不知情，仍需共同償還。

楊軒廷律師提醒：夫妻財產規定繁雜 需多關注兩岸差異

相同情況在不同法域下，可能產生完全不同的法律效果。面對跨境婚姻、財產或債務問題，多一分了解就多一分保障。

本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章轉此

兩岸律師楊軒廷

