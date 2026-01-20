快訊

一名醫師早年自行開業月入百萬，雖因健保新制導致收入腰斬，但靠著提早佈局8間房產收租，順利達成財富自由並提早退休。示意圖／本報資料照片
人生差距 往往不是努力不努力的問題

這次旅行團裡有一對年約五十以上、六十未滿的夫妻一起旅行。

先生是醫師，已經財富自由，早早退休。

聊天時他說，現在的生活節奏，大概是一個月出國一次。過去在馬偕、長庚當過醫師的他說，該忙的、該拚的，其實都走過一輪了。

旁邊有團員聽了忍不住接話：「我朋友也是教學醫院的醫師，但收入沒有這麼高耶。」

這位醫師笑笑地補了一句背景。

他三十出頭就自己開業，最忙的時候，一天看上百個病人，月入百萬是很平常的事。

後來健保制度改了。限制看診人數，一個病人能拿到的費用，從四百多變成七十元左右。

再加上規定必須聘請藥師，成本整個拉高。月收入從百來萬，一路掉到四十萬不到。

三、四十萬，對很多人來說已經很不錯了。但對一個曾經月收破百萬的人而言，心理落差卻非常真實。

他後來決定，不要再那麼累了。乾脆把診所收一收，直接退休。

他之所以有這個底氣，不是因為一時衝動，而是因為早年賺到的錢，大多投入了房地產

名下八間房子穩定收租，手上也配置了一些股票，利息、現金流都算得清楚。

所以，在很多人還在為生活奔波的年紀，他已經可以慢慢遊山玩水。

聽完他的故事，我有三個很現實的感想：

第一，政策、世道、局勢一直在變。

誰也難保不會哪一天巨變降臨，改變生存的遊戲規則。就像狡兔要有三窟，收入來源，也真的不能只靠一條路，才能規避風險。

第二，工作體面、努力上班，不一定等於會有錢。

同團團員的醫師朋友，雖然在大教學醫院工作，待遇也很不錯，但身為家庭中唯一的經濟支柱，又有三個孩子要栽培，光有一份很不錯的工作，距離財務自由，依然很遠。

第三，市場的先行者，往往佔盡先機。

早十幾、二十年買了八間房，幾乎沒人阻止；現在存了點錢想買第二間，卻要面對限貸、升息、各種門檻。

有些差距，不是努力與否的問題，而是選擇的那一刻，就以注定了距離。

◎本文獲 菲女狼 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

月入百萬掉到40萬…醫師霸氣退休全靠「這8間房」！菲女狼感嘆人生差距非努力問題

人生差距 往往不是努力不努力的問題 這次旅行團裡有一對年約五十以上、六十未滿的夫妻一起旅行。 先生是醫師，已經財富自由，早早退休。 聊天時他說，現在的生活節奏，大概是一個月出國一次。

