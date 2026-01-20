電腦公司友善職場 法務團隊至少須有1位律師來自少數種族、性取向或身心障礙
如果你覺得將這些行為經濟學的洞見應用在推動公平進展上有些不太妥當，那麼你可以參考個人電腦公司惠普（HP）在二○一七年的做法。
惠普公司的法務長金．瑞維拉（Kim Rivera）推出了一項新計畫，規定其外部法律顧問團隊中，至少須有一位關係合夥人或負責至少一○％計費時數的律師，是來自性別、種族、族裔、性取向或身心障礙等任一少數群體。
否則該公司將削減其一○％的法律費用。所有在美國擁有十名以上律師的事務所若希望與惠普公司合作，都必須符合這一最低標準。
惠普公司進一步表示，這項人員配置要求僅是基本門檻，若法律顧問團隊中有更多元化的成員，將能獲得更高的評價。
瑞維拉在二○二○年表示：「我們這項倡議的用意是在確保這個行業中的機會，能更平均地分配給所有人。」
她還指出，在僅僅三年間，符合相關要求的律師事務所比例已從四六％提升至九五％。
（本文出自《無偏見管理》作者：艾莉絲．波內特, 希瑞．奇拉茲 譯者：李文怡)
