科技公司先發獎金再扣回vs.達標才給錢 哪種方式讓員工更努力？結果引議論

除了心理帳戶的概念外，行為設計師還應該注意到另一種行為現象，稱為「損失規避」（loss aversion），這個概念來自於心理學家丹尼爾．康納曼（Daniel Kahneman）與阿摩司．特沃斯基（Amos Tversky）於一九七九年發表的一篇經典論文。

他們指出：「損失的感受往往比獲得更加強烈。」事實上，大約是獲得感的兩倍。希望你從未有過損失金錢的經驗，但如果有，試著回想一下那種感覺。損失一百美元所帶來的痛苦，通常遠遠超過獲得同樣金額時的喜悅。

本文出自《無偏見管理》 這也就是為什麼如果有遲付罰金，人們更可能準時付款，但是若提供早鳥折扣，反而效果不如預期。

罰金代表損失，也象徵某種錯誤行為；而折扣則只是獲得，沒有任何道德暗示。損失規避也說明了為什麼薪資減少會帶來特別大的衝擊，因此企業會竭力避免減薪，避免損害員工士氣與動機。

那麼問題來了，我們是否可以將某項誘因「以損失的形式呈現」，以提升其激勵效果？先發獎金後再扣除的做法，並不常見，而且在法律上可能較為複雜，但是中國某家科技公司進行的一項實驗就提供了具體例證。

該公司對部分員工（損失框架組）表示：「公司為獎勵生產力，將在每週工作開始前，預先發放一筆暫定八十元人民幣的獎金。如果你的團隊當週的平均生產效率低於每小時二十個單位，這筆獎金將被扣回。」另一組員工則屬於「獲得框架組」，他們被告知只要達到相同的績效標準，便可在週末獲得相同數額的獎金。

實驗結果發現，員工的行為符合損失規避的預測。兩組獲得獎勵的員工表現皆優於未獲獎勵的基準組，但害怕失去已經獲得獎金的「損失框架組」，表現明顯優於期待在週末獲得獎金的「獲得框架組」。

這種效果在整整四個月的實驗期間持續存在，顯示激勵的呈現方式確實能產生顯著的差異。人們會努力爭取獎勵，但會更加努力去守住已經擁有的獎勵，不讓它從手中溜走。

（本文出自《無偏見管理》作者：艾莉絲．波內特, 希瑞．奇拉茲 譯者：李文怡)