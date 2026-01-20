年薪7位數仍喊「一生租房」 26歲男3點分析：找不到買的理由

高房價時代該租房還是買房？近日就有位26歲網友在Dcard發文直言，自己年薪已達七位數，仍打算「一輩子租房」。

觀點1：股市報酬率更高

原PO表示，自己相當重視資產報酬率（ROI），也正好處在同齡人開始存頭期款的階段，但在認真研究台灣房市後，反而更確定不買房的想法。他指出，若將相同資金投入標普500指數，近五年年化報酬率約13%，相較房市平均約4%，多出的投資收益已足以負擔租屋開銷，且資金流動性更高。

觀點2：買房犧牲職涯自由

此外，原PO認為買房後最大的成本不只是金錢，而是人生彈性。一旦背上房貸，等同把大筆資金鎖死在頭期款與每月支出中，為了穩定繳款，就算在職場遭受不合理待遇，也只能咬牙忍受；生活範圍也被綁在特定城市與公司，看似追求穩定，實際上卻犧牲了職涯發展的自由度。

觀點3：30年後房子難賣

原PO還從人口結構切入，認為出生率可視為房市的長期指標。以目前少子化趨勢來看，三十年後潛在買方人數恐大幅減少，屆時房市可能轉為買方市場，到時賣房很難有好價錢。基於上述理由，他直言，對1990到2000年出生的世代來講，「實在找不到非買房不可的理由」。

貼文一經發出便引來熱議，「沒有結婚、一個人過，不買房真的很推」、「一樣的錢投入股市報酬率高太多了，即使老了租不到也一定買得起」、「第二點真的太貼切了，看到公司的買房社畜都不敢離職就想笑」、「追求資產最大化All in股市絕對沒錯，隨便買個VOO、VT都比買房增值快」。

但也有網友持反對觀點，「房子一樣能抵押出來投資，金額遠比信貸還高，利率也差不多甚至更低，有房住本金更多、套利更快」、「買房好處多多，光是少了房東機機歪歪、情緒勒索，心情就極度愉快」、「大家不會擔心不買房，老了租不到房子嗎」、「步入老年前要買一間套房，不然老人家很難找到房源」。