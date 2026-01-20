職場偏見？女性比男性多26倍育嬰假 她們戴頭巾必須寄出近五倍求職履歷

快訊

消除人類大腦中的偏見是打造更公平職場的必要條件──你並不是唯一這麼想的人。不幸的是，這種做法實際上幾乎行不通，因為要消除個體層面的無意識偏見極其困難，即使是某些最有效的制度性介入行為，也只能暫時改變人們的態度或提升他們對偏見的覺察。

根據過去二十年間數百項研究所做的全面性統合分析（metaanalysis）顯示，這些覺察的提升幾乎未能帶來長期且具體的行為改變；簡言之，消除人類的偏見幾乎是不可能的任務。

本文出自《無偏見管理》
但我們可以做的事，就是消除在我們所設計的、存在偏誤的組織流程、環境與政策中的偏見。以商用的臉孔辨識軟體為例，此種軟體可以準確識別照片中白人男性的性別，錯誤率僅為一％，但對膚色較深女性的識別錯誤率，卻高達三五％。

這些軟體主要是由白人及男性工程師占多數的全球頂尖科技公司所開發及測試，因此結果自然存在偏誤。然而，我們可以重新編寫這些程式，以期對所有人提供更好的服務。

或如同英國的一項政策，提供女性比男性多出二十六倍的育嬰假，因此強化女性是家庭照護者、男性是經濟來源的性別刻板印象。這項政策係由立法者所制定，他們當然也可以改變政策，讓所有人在工作與家庭中都有平等參與的機會。

另一個例子是德國近一千五百家公司採用的一種招聘做法，這項做法導致使用土耳其姓名且戴頭巾的女性必須寄出近五倍的求職履歷，才能獲得與擁有德國姓名且不戴頭巾的女性相同數量的面試邀請，而這些存在偏誤的招聘做法同樣可以被重新設計，藉以消除不公平的招聘制度。

當環境中的制度改變，即便人們無意識或有意識的偏見未曾改變，但是他們的行為會隨著制度改變而改變。毫無疑問的是，改變一項制度或政策，遠比改變數十、數百，甚至數千人的思維來得更加容易。

透過聰明的制度設計，我們可以幫助自己實踐最初的良善意圖，甚至比單靠個人意志來行動所獲致的成效更好。

當然，若是能夠改變每個人的心態、擺脫無意識與有意識的偏見，無疑是件美好的事；但現有的實證研究顯示，這樣的期待不切實際。所幸我們不需要去除自身或他人偏見，仍舊可以設計出更加公正且公平的工作環境。

（本文出自《無偏見管理》作者：艾莉絲．波內特, 希瑞．奇拉茲 譯者：李文怡)

