聯合新聞網／ 正椈律師
年終獎金多屬雇主的「恩惠性給予」，即使搬出「往年都有發」或「同事都有領」等理由，在法庭上通常難以主張權利。圖／AI生成
年終獎金多屬雇主的「恩惠性給予」，即使搬出「往年都有發」或「同事都有領」等理由，在法庭上通常難以主張權利。圖／AI生成

＊原文發文時間為2025年1月21日

下禮拜就過年囉！除了期待與家人團聚、好好放假休息，很多朋友最期待的，就是希望今年度的年終獎金可以拿到滿意的數字！不過總是有人這個時候卻發現年終拿少了或甚至公司不發年終獎金，此時 勞工有沒有什麼方式可以主張權利，向雇主要到自己認為應得的獎勵呢？

首先，雇主依法應該全額給付工資」給勞工，但是在我國法律規定及法院實務見解中，是將年終獎金排除在工資之外的，屬於非經常性，具有恩惠、勉勵性質之給與，簡單來說，就是年終獎金屬於雇主有權限可以決定是否發放之項次，並不屬於雇主有義務給付之工資，所以透過訴訟主張要求給付年終獎金，多半是行不通的。

過去法院曾明確審酌後認為無理由的答辯提供參考，享用這些理由爭取年終，可能行不通！

1.主張先前數年均穩定的發放。（法院否認理由：每年的發放都是雇主歷年的決議，無法因為先前慣例得出雇主有給付義務）

2.主張雇主的勞動契約、工作規則上提到公司會依據營運狀況酌給。（法院否認理由：此規定只是重申雇主可以有權決定是否發給）

3.主張其他員工都有領到相應數額的年終獎金。（法院否認理由：認為雇主有權依照個別員工情況決定是否發給年終獎金，縱其他員工有，也不代表雇主應給與個案員工）

但有一個法院穩定見解支持的情況，雇主被認為應該有「義務」給付年終獎金：

就是在勞動契約上有明文確認勞工的薪資為「保障年薪N個月」、或是「保證年終N個月」（但記得一定要留有書面證據，僅有口頭日後可能會因舉證不力而有所變化），此時基於契約自由原則，法院會認定雙方既有相關約定，雇主就應該受此契約拘束，所以若是雇主無故取消年終獎金，此時勞工就有權利要求雇主補足！

最後，上述法律知識都是希望大家可以備而不用，祝福不論是您是老闆還是員工，都可以找到在工作道路上願意一同打拼、彼此成全、不吝付出的好老闆、好員工。

新春如意，心想事成，蛇麼都順利！

◎本文獲 正椈律師 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

年終獎金 薪資 工資 老闆 雇主 給付 心想事成

年終沒得領想提告？律師曝殘酷真相：3大理由全被打槍…僅「這情況」例外

