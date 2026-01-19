偏見的強烈影響 研究：女學生數學變更弱、易選擇「不具挑戰性」的高中

我們的偏見通常對他人具有深遠的影響，而當這些偏見被一再強化， 便可能演變成「自我實現的預言」（self-fulfillingprophecy）。研究指出，美國兒童在六歲時就已經將「聰明才智與天賦」內化成主要形容男性的觀念。

令人心碎的是，六歲的女孩已經比男孩更不相信女性是「非常、非常聰明的」。這種刻板印象直接影響孩子的行為，相較於男孩，女孩對於那些標示著「專為非常、非常聰明的孩子」所設計的新奇遊戲較不感興趣。

本文出自《無偏見管理》 經濟學家蜜雪兒．卡拉納（Michela Carlana）的研究顯示出類似的情況。在針對義大利中學的研究調查發現，倘若一位數學老師符合無意識偏見（透過當前廣泛使用的工具「內隱聯結測驗」﹝Implicit Association Test, IAT﹞進行測量），認為男生的數學表現比女生更好時，被分配到這個班級的女學生，數學表現往往會下降。

不僅如此，這些女學生日後更傾向選擇較不具挑戰性的高中，進一步影響她們未來的職涯選擇。這些來自老師的性別刻板印象會對學生產生強烈影響，尤其是對那些原本數學表現就較弱的女生，她們會因此產生自我懷疑，最終無法發揮自己的潛能。

我們只能想像，當社會從這麼年幼的階段就開始讓部分孩子質疑自己、限制自己的潛能時，我們究竟失去多少原本可以閃耀發光的人才與創新能力？

偏見的有害影響在職場中也屢見不鮮，並對個人與組織造成負面後果。

研究發現，超市的女性經理會額外花更多時間，處理那些能夠推翻負面的性別刻板印象，並證明自己投入工作、具備適任能力的任務。這種做法反而導致她們投入更少時間處理辦公室內那些不易被注意到但卻同樣重要的工作，最終影響個人與部門的整體績效。

在醫療領域中，由於性別刻板印象使女性外科醫師未能獲得與男性同僚同等的尊重與權威，她們傾向對女性護理人員表現得更為謙遜與友善，例如幫忙處理護理工作，或在手術室外與她們建立私交。這種「向下管理」（managing down）的行為反而損害女性外科醫師的專業表現。

（本文出自《無偏見管理》作者：艾莉絲．波內特, 希瑞．奇拉茲 譯者：李文怡)