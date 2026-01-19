快訊

大陸去年出生人口792萬 學者：已跌回乾隆三年水準

不再「背多分」！學測社會對答案 考生指出題靈活：時事、閱讀題多

美商務部長放話對記憶體商課100%關稅 外媒點名2台廠恐遭殃

偏見的強烈影響 研究：女學生數學變更弱、易選擇「不具挑戰性」的高中

聯合新聞網／ 天下文化出版
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

我們的偏見通常對他人具有深遠的影響，而當這些偏見被一再強化， 便可能演變成「自我實現的預言」（self-fulfillingprophecy）。研究指出，美國兒童在六歲時就已經將「聰明才智與天賦」內化成主要形容男性的觀念。

令人心碎的是，六歲的女孩已經比男孩更不相信女性是「非常、非常聰明的」。這種刻板印象直接影響孩子的行為，相較於男孩，女孩對於那些標示著「專為非常、非常聰明的孩子」所設計的新奇遊戲較不感興趣。

本文出自《無偏見管理》
本文出自《無偏見管理》
經濟學家蜜雪兒．卡拉納（Michela Carlana）的研究顯示出類似的情況。在針對義大利中學的研究調查發現，倘若一位數學老師符合無意識偏見（透過當前廣泛使用的工具「內隱聯結測驗」﹝Implicit Association Test, IAT﹞進行測量），認為男生的數學表現比女生更好時，被分配到這個班級的女學生，數學表現往往會下降。

不僅如此，這些女學生日後更傾向選擇較不具挑戰性的高中，進一步影響她們未來的職涯選擇。這些來自老師的性別刻板印象會對學生產生強烈影響，尤其是對那些原本數學表現就較弱的女生，她們會因此產生自我懷疑，最終無法發揮自己的潛能。

我們只能想像，當社會從這麼年幼的階段就開始讓部分孩子質疑自己、限制自己的潛能時，我們究竟失去多少原本可以閃耀發光的人才與創新能力？

偏見的有害影響在職場中也屢見不鮮，並對個人與組織造成負面後果。

研究發現，超市的女性經理會額外花更多時間，處理那些能夠推翻負面的性別刻板印象，並證明自己投入工作、具備適任能力的任務。這種做法反而導致她們投入更少時間處理辦公室內那些不易被注意到但卻同樣重要的工作，最終影響個人與部門的整體績效。

在醫療領域中，由於性別刻板印象使女性外科醫師未能獲得與男性同僚同等的尊重與權威，她們傾向對女性護理人員表現得更為謙遜與友善，例如幫忙處理護理工作，或在手術室外與她們建立私交。這種「向下管理」（managing down）的行為反而損害女性外科醫師的專業表現。

（本文出自《無偏見管理》作者：艾莉絲．波內特, 希瑞．奇拉茲 譯者：李文怡)

編輯推薦

相關新聞

年終沒得領想提告？律師曝殘酷真相：3大理由全被打槍…僅「這情況」例外

＊原文發文時間為2025年1月21日 下禮拜就過年囉！除了期待與家人團聚、好好放假休息，很多朋友最期待的，就是希望今年度的年終獎金可以拿到滿意的數字！不過總是有人這個時候卻發現年終拿少了或甚至公司不

女性外科醫師處於不利地位 近四千萬筆門診轉診單87%轉介給男性外科醫師

論及刻板印象時，「眼見為憑」更加重要。比起清楚知道自己是誰，我們往往更容易受到周遭所見事物的影響…

彭培業與台灣房屋的服務學、座位掛「8字紅布條」三大要素提升房仲銷售力

台灣房屋的前身、由已故前立委游日正創立的北區房屋，於一九八五年在桃園起步，初始僅有十名左右的同仁，棲身在中壢…

偏見的強烈影響 研究：女學生數學變更弱、易選擇「不具挑戰性」的高中

我們的偏見通常對他人具有深遠的影響，而當這些偏見被一再強化， 便可能演變成「自我實現的預言」…

養出「理財有道」的孩子 理財專家：父母們該做4件事

為人父母，無不希望孩子擁有最好的；但這麼做，可能害了孩子。

台灣房屋植樹造林計畫關鍵事件 彭培業憶國道三號山崩4人罹難

隨著地球暖化日益嚴重，冰山逐漸融化消失，氣候變遷快速，四季不再分明，這種持續發生的轉變，對每個人都會造成影響…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。