女性外科醫師處於不利地位 近四千萬筆門診轉診單87%轉介給男性外科醫師

論及刻板印象時，「眼見為憑」更加重要。比起清楚知道自己是誰，我們往往更容易受到周遭所見事物的影響。

舉例來說，女性與男性大致上抱持著類似的性別捷思（gender heuristics），儘管在程度上可能有所不同，但基本的觀點相似，這是因為我們都在相同的社會文化中成長，接收來自角色榜樣、電影、玩具、教科書等的共同社會制約。

因此，即便是傳統上處於弱勢的群體，也未必比優勢群體更能對這些偏見免疫。

然而，「內群偏好」會使我們傾向偏好與自己屬於同一群體的人，性別、種族或學歷背景，甚至僅是興趣相同，這種偏好會因為我們認同的群體而產生不同。倘若你所屬的群體在社會中擁有較多權力，那麼你就更有可能從內群成員的偏好中受益。

例如，加拿大有一項研究，針對一九九七年至二○一六年間近四千萬筆的門診轉診紀錄進行調查，結果顯示男性醫師更傾向將病人轉介給男性外科醫師，因而使得女性外科醫師處於不利地位。

在所有由男性醫師開出的轉診單中，八七％轉介給男性外科醫師（女性醫師開出的轉診單中有七九％是轉介給男性外科醫師），惟男性外科醫師實際上僅占所有外科醫師總數的七八％。

這種「內群偏好」不僅使得女性更難進入那些傳統由男性主導的專業網路，同樣也使男性難以融入由女性主導的社交群體，例如學校的家長群、醫院的護理人員團隊、或小學老師社群。

