快訊

養出「理財有道」的孩子 理財專家：父母們該做4件事

商業周刊／ 撰文者：陳宜伶 編譯
家庭理財示意圖。圖／AI生成
摘要

爸媽想寵孩子，又擔心孩子把父母賺來的辛苦錢視為理所當然？理財專家表示，要培養出有經濟獨立意識，知道該把錢花在必要處的下一代，父母們該做4件事。

為人父母，無不希望孩子擁有最好的；但這麼做，可能害了孩子。

擁有超過25年經驗的理財顧問希拉‧斯羅德（Sheila Schroeder）指出，能養出具備財務韌性與理財觀念的孩子，是那些懂得適度節制與能有共情能力的父母。

父母如果願意從小讓孩子明白以下四個道理，不僅能養出有正確金錢觀的孩子，也較有機會讓他們擁有慷慨、勤奮和體貼的性格。

買得起不代表應該買

父母常有一種補償心態，認為過去自己沒那麼好命，現在有能力了要加倍給孩子，但這卻會削弱孩子對「延遲享樂」的耐受度。

父母應該與孩子解釋：「為什麼選擇住平價民宿而非五星飯店？因為爸媽更看重旅行的過程，而不是豪華套房。」日常生活更是最好的財商場域：等超市打折、比較手機資費方案。讓孩子看到你對資源的「敬重」，他們也能學會尊重金錢。

不是刻意讓孩子吃苦，是讓他們明白「預算」概念。研究指出，那些長大後善於理財的孩子，更多是來自公開討論金錢問題的家庭。

鼓勵打工

「你只要讀好書，其他都不用管」是許多台灣家庭的現況，但這可能讓孩子與社會脫節。理財專家建議，即使家境優渥，也應鼓勵孩子在暑假打工，或是帶孩子去參與社區志工服務。他們才會明白，父母領到的薪水、與客戶簽下的訂單，都必須付出努力。

讓孩子倒垃圾，或是讓他們看到媽媽自願當假日圖書館「說故事阿姨」，也可以讓孩子感同身受：即使只有一點能力，也可以做出貢獻。

要懂得「看場合」

孩子觀察力相當敏銳的，他可能會發現班上男同學怎麼都穿某個名牌的球鞋。特別是在社群平台氾濫的年代，青少年極易陷入炫耀性消費的陷阱。

父母必須教會孩子看場合、讀空氣（Read the Room），避免無意間炫富。不是要孩子虛偽，是要讓他們懂得體恤他人的處境。

如果班上同學大多家庭環境普通，孩子卻整天談論寒假去瑞士滑雪、秀一些限量罕見的手錶球鞋，不僅會造成同儕隔閡，更會讓孩子養成扭曲的優越感。

父母可以試著引導孩子理解，魅力來自性格與才華，而非身上那個發亮的Logo。 尊重他人的感受，是一個人走向成熟的重要指標。

把「金錢」和「道德」拆開來看

我們常在無意間傳遞「如果不努力讀書，長大就會像某某人一樣辛苦（從事體力勞動吃重的工作）」不小心將財富與個人價值掛鉤。

一個人的經濟地位涉及諸多複雜因素：天賦、際遇、家世背景、市場趨勢甚至是運氣，永遠不該用財富去衡量一個人。

當孩子問「為什麼那個人住的房子比較小？」或「那個人的車子比較舊？」時，父母應提供更多元的視角。或許那個人選擇了薪水較少但能貢獻社會的志業；又或許那個人正處於人生低潮。

面對富有的人不需卑躬屈膝；面對資源比我們匱乏的人也不心存輕蔑。金錢就像水，可以載舟亦可覆舟，品格才是能讓人生前行的舵。

養育出有健康金錢觀的孩子，重點不在於父母「給了多少」，而是在於父母「示範了什麼樣的生活哲學」。

一份對勞動的尊重、一顆體恤他人的心，以及一套獨立於金錢之外的價值觀。當孩子能看透錢的本質，他才能成為財富的主人，而非金錢的奴隸。

資料來源：CNBC

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。

《原文養出「理財有道」的孩子，這些父母從小教這4件事

