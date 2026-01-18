台灣房屋植樹造林計畫關鍵事件 彭培業憶國道三號山崩4人罹難

一棵樹的力量

二○一○年四月二十五日下午三點半，彭培業結束上一場會議，走回辦公室位置，打開電腦準備處理公事時，瞥見入口網站一則新聞快訊︰「國道三號三．一公里處，基隆七股段瑪東系統交流道附近發生崩塌事故，造成南北雙向車道被土石覆蓋，現場目擊者亦表示有多輛車遭到掩埋，高公局緊急封閉車道，救難人員正全力搜救中。」

這次嚴重的山崩事件造成四人罹難，社會輿論譁然，更令彭培業留下深刻印象，心想︰「倘若是自己、親友或同仁剛好開車經過那一段，豈不是就失去生命了？」深入研究事件發生成因後，彭培業發現，這場事故雖說是意外，卻與山坡地的水土保持有著密切關聯，他認為︰「顯然我們的環境受到太多破壞，應該設法做點什麼事。」

這個念頭，也成為啟動台灣房屋植樹造林計畫的關鍵點，彭培業說︰「守護台灣不能只是說說，而是真的要有所行動。」

隨著地球暖化日益嚴重，冰山逐漸融化消失，氣候變遷快速，四季不再分明，這種持續發生的轉變，對每個人都會造成影響，環境永續的重要性，當下彭培業的感受格外深刻。

第一家植樹造林的房仲業者

「房仲業主要就在買賣房屋，而房屋本身與環境息息相關，房仲產業希望永續發展，當然會期待整體環境能更好，」彭培業認為，經紀人員帶客戶去看房子，肯定不只看屋況，更重視周邊環境，譬如有沒有學校、公園、商場、夜市。生活在舒服優質的環境中，是每個人的心願，做為房仲業者，只要有能力，就應該為環境做出一些貢獻。

既然要做，就要著眼於整體面向，把事情做大、做好，彭培業想著︰「如果要種出一片林子，我自己一個人怎麼做得來？」

於是，自二○一五年開始，台灣房屋推動植樹造林計畫，選定分別坐落在新北瑞芳、桃園中壢、新竹寶山與苗栗大湖的四處林場，擬定五年計畫，從整地植樹、生態教學、水土保持、節能減碳、綠能經濟各個面向，齊頭並進。

台灣房屋所選定的第一處林場位於苗栗大湖，當時購置約二十五公頃土地，彭培業與幕僚群曾多次前往場勘，再請專業團隊協力，栽植、維護、管理約一萬株以肖楠為主、注重水土涵養的樹種，後續再引入楓樹、檀香、桂花、銀杏等，加上林場內還有樟樹、櫸木，成為一片豐富的生態系。當時，台灣房屋原擬鋪設管線用來澆水，但有學者專家建議可讓整片森林自然生長，會更具生命力，後來果然在首年淘汰、補植約兩千株樹木後，需要被汰換的苗木逐年遞減。

因應氣候變遷，加快植樹計畫

台灣房屋的植樹計畫，原本是以每十年做為一個階段，但有感於全球暖化、氣候變遷的速度愈來愈快，原訂二○二五年展開的第二階段，提前至二○二○年就開始進行，當時配合亞洲健康智慧園區的規劃，在近六千坪的基地內，有六○%都用來種樹，增加上千棵植栽，而新北瑞芳等四大林場，也都陸續展開植樹作業，台灣房屋內部還會不定期舉辦參訪活動，邀請新進同仁前往林場參觀，從第一現場感受公司在環境保護上的理念和做法。

另一方面，為了讓更多民眾了解種樹與生態保育之間的聯繫，台灣房屋也在官網上設有專頁，介紹氣候暖化、異常高溫在世界各地引發森林大火帶來的災害，而種樹除了節能減碳、減緩暖化，也能夠做為防火林，遏止野火。網頁上甚至建置了「森林保衛戰」小遊戲，警醒世人地球上的森林日益消失。

十年下來，台灣房屋在四大林場栽植、養護的林木，已超過三萬五千棵，換算下來每年約可吸收七千噸以上的二氧化碳；而走進台灣房屋總公司，海報上斗大的「植樹造林」四字取代了買屋、賣屋等房仲業的行銷用語，也由此可見台灣房屋投入造林的態度與行動力。

默默耕耘，改變環境

房仲業者除了告訴消費者這間房子一坪多少錢、屋況好不好、有沒有漏水，還可以做得更多，工作起來也更有成就感，彭培業認為，「種樹，其實也是在耕耘自己的耐心，灌溉我們對未來的看法與態度，對工作、人生永續經營的重視。」

俗話說「十年樹木、百年樹人」，台灣房屋所做的植樹造林，「既是種樹，也是樹人」，那是一種正向的教育，也是企業的核心精神與競爭力。

二○一五年台灣房屋剛提出植樹造林計畫時，社會上關於實踐ESG的風潮還不像當今如此盛行，台灣房屋不求補助、不求獎勵，一切默默耕耘。幾年下來，育苗場已蔚然成林，即使植樹造林對環境帶來的改變與影響力，可能要在長遠的未來才能真正顯現，但它已成為台灣房屋的一種集體共識。

從小樹長成大樹，需要數十年光陰，種樹的人未必能看到森林，但彭培業認為，只要心懷為環境、為下一代做點什麼﹂的初衷，過程中就能得到滿滿的回饋。每次看到森林大火或是因為水土保持不佳導致災害發生的新聞，同仁們固然心痛不捨，但那種我們正在守護環境的安全感覺也油然而生，這種因為貢獻而獲得的快樂感，是任何業績數字都無法滿足的。

房子、土地再多再大，也不過如此，彭培業說：﹁地球才是我們真正的房東，唯有先把地球照顧好，我們才能擁有真正美好的未來。很多人都覺得永續很重要，卻不一定付諸行動，台灣房屋能做的就是「不空想，堅持做對的事」，而且全體一起投入，這是對環境保育的一種使命感，也是提升自己工作價值的方式之一。

人很渺小，難以勝天，但植樹造林的行動是一顆種子、是一種啟迪，可以引發人們有所改變。為因應當今氣候的異常、惡化，台灣房屋在十年前就已播下種子，證明了企業的遠見。

回饋社會，傳播正能量

自從台灣房屋推動植樹造林，公司從上到下似乎也漸漸凝聚了一種友善環境的氛圍，台灣房屋集團副總裁宋滿華回想，從那時起，門市的內外整潔、垃圾分類到鄰里互助等變得習以為常，而且那種正能量還散播到社區之間。

「做好事真的會上癮，愈做愈多，」宋滿華說，彭培業給出「以行動守護台灣，以永續創造未來」的大方向後，從各業務區到分店，同仁全部動起來，各自在能力所及的範圍內，試著跟上公司的理念。植樹造林無法憑一己之力完成，但個人可以透過撿拾垃圾、力行環保，來維護周遭環境。大家都相信，只要願意從小地方開始做起，影響力就會慢慢擴散。

房仲業的社會形象比較刻板，但台灣房屋對公益及永續環境的投入，很清楚地被社會大眾認同。台灣房屋首席副總裁周鶴鳴指出，有時經紀人員在外面跑客戶，提到自己任職於台灣房屋，客戶馬上會聯想到「你們有在種樹！」久而久之，會形成一種光榮感，工作起來也更踏實。周鶴鳴說：「行善初衷並不是為了在業務上獲得好處，但聽到這樣的話，還是十分有感觸。」

